Limoges : un enthousiasme moins grand pour les soldes que lors de la réouverture des boutiques

C'est dans un contexte particulier que se déroulent à compter de ce mercredi les soldes d'été. Des soldes retardés d'une semaine à cause de la crise sanitaire. Mais visiblement les clients n'ont pas attendu les soldes pour renouveler leur garde robe comme le constate Cathy gérante de la boutique de prêt à porter "One step"en plein centre ville de Limoges. "On a déjà beaucoup vendu dés la fin du déconfinement mais aussi lors de nos ventes privées..et avec cette météo capricieuse la clientèle est venue acheter quand il faisait frais mais aussi quand il faisait chaud pour se faire plaisir avec des articles de saison" explique la commerçante qui espère néanmoins écouler la totalité de ses stocks lors de ces soldes. Mais beaucoup de consommateurs croisés dans les rues de Limoges reconnaissent avoir déjà pas mal dépensé depuis la réouverture des magasins et avoir beaucoup profité des ventes privées. Pas sûr qu'ils se précipitent du coup sur les soldes.

"Nos clientes se sont lâchées dés la réouverture de la boutique" Maud Fauchon, gérante d'un magasin

Dans cet autre magasin de prêt à porter "La fée maraboutée", Maud Fauchon, à la tête du magasin, affirme pour sa part avoir beaucoup moins de stocks pour ce début des soldes "Depuis la reprise et le déconfinement, on a très bien travaillé et en terme de stocks il ne nous reste pas grand chose, Nos clientes ont été frustrées et elles se sont lâchées dés la réouverture de la boutique" précise t-elle en ajoutant :" Pour nous les soldes sont déjà faits". Mais tous ne peuvent pas en dire autant comme Aurélia dont le magasin "Mode and the city" se trouve prés de la place de la République. Elle est loin d'avoir écoulé ses stocks, en partie à cause des travaux dans ce secteur. Elle compte donc beaucoup sur les soldes et "dés la première démarque je vais faire des réductions jusqu'à 70 %" précise t-elle.

Reste à savoir si la clientèle sera au rendez-vous. Les soldes d'été s'achèveront le mardi 27 juillet.