Limoges : un job dating en jogging et dans les gradins de Beaublanc

C'est une initiative rare et inédite en Haute-Vienne. Pôle Emploi, en partenariat avec Limoges Athlé, la Fédération Française d'Athlétisme et Paris 2024, a organisé un job dating "du stade vers l'emploi" au parc des sports de Beaublanc (Limoges).

Vu de loin, ça ressemble à un entraînement basique sur une piste d'athlétisme. Seule la chasuble "Job dating Pôle emploi" trahit le but de ces courses. Ici, pour trouver un emploi, le jogging remplace le costume. Surtout, il est impossible de distinguer le recruteur du possible candidat. "Chaque personne ne sait pas effectivement qui est le recruteur et qui est demandeur d'emploi. Donc on peut courir avec un recruteur. Ca permet effectivement, en tenue de sport, de faire abstraction complète des codes vestimentaires ou de tout ce qui peut tourner autour de la représentation" estime Isabelle Delaume, conseillère au Pôle emploi de Limoges, avenue du général Leclerc.

Les valeurs du sport mises à contribution pour trouver un emploi

Les participants font de l'endurance, du saut en longueur, mais ce qui a le plus plu à Florian, rugbyman amateur, c'est un autre exercice : "Le plus marrant, c'était la course d'endurance. Il fallait rattraper un autre groupe. Mais on devait rester serré en même temps. Je trouve ça très intéressant car même si on n'avance pas et on perd, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de s'entraider les uns pour les autres."

Florian a fraîchement débarqué à Limoges il y a un mois, depuis Périgueux. Il cherche du travail comme responsable de rayon. Ce type de "job dating" est très intéressant pour lui. "Ça nous permet denous dévoiler et d'être nous-mêmes.

"Il y a beaucoup de valeurs dans le sport, comme l'entraide, le travail d'équipe. Je pense que c'est une très, très bonne opportunité pour nous tous de montrer nos qualités humaines."

Les entreprises ravies de ce mode de "job dating"

Les chefs d'entreprise ont aussi mouillé le maillot, car rappelons-le, ils ont aussi participé à la matinée. "On a pas été durs à convaincre", explique Ronan Mizzi, le directeur adjoint des deux magasins Décathlon Limoges. "Ces recrutements, c'est quelque chose qu'on met déjà en place à Decathlon depuis pas mal d'années parce que ça correspond vraiment à nos valeurs. Que notre identité soit cachée, ça permet de mettre tout le monde en confiance, à mon sens. ,On est à égalité avec les gens qui sont candidats aujourd'hui. On est tous sous un chasuble et pas forcément derrière un bureau."

Après le sport, les demandeurs d'emploi et les recruteurs ont déjeuné ensemble, puis ont fait leurs entretiens dans les gradins du Parc des sports de Beaublanc. Une journée inédite qui devrait permettre de pourvoir les postes, selon Michel Caujolle, le directeur territorial de Pôle emploi en Haute-Vienne et en Creuse régulièrement. "Ces opérations donnent lieu très concrètement dans les jours qui suivent, voire même le jour même à des recrutements immédiats." Pour lui, la satisfaction est aussi ailleurs. "Les demandeurs d'emploi que l'on a sollicités pour cette opération sont présents à plus de 80%. Je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours le cas. Et on a certaines opérations de recrutement sur lesquelles c'est un petit peu plus compliqué parfois, de mobiliser le public."

Pôle emploi ne cache pas son envie d'organiser une nouvelle journée comme celle là, qui a d'ailleurs très bien marché dans la grande région, notamment le 7 octobre dernier au CREPS de Poitiers.