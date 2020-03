Limoges : un nouveau patron pour sauver le savoir-faire du dernier costumier français

a Limoges, l'atelier France Confection devient France Manufacture et va pouvoir continuer à fabriquer des costumes français.

Alors que la liquidation de la société France Confection semblait sonner le glas des costumes "made in Limoges", le dernier costumier français renaît de ses cendres avec la création d'une nouvelle entreprise. France Manufacture reprend ainsi les actifs de France Confection, à l'initiative du groupe textile français La Compagnie des Ateliers Peyrache, basé en Haute-Loire. Un rebond rapide, puisqu'il intervient moins d'une semaine après l'annonce de la liquidation du site Limougeaud, qui employait 85 salariés.

Des costumes, mais aussi des masques de protection

Dans un communiqué, la nouvelle entité dit vouloir assurer ainsi "la continuité des savoir-faire du dernier costumier français en lui donnant une nouvelle identité." L'activité va ainsi se diversifier et s'élargir, notamment avec la "création d’un service interne de Recherche et Développement, qui travaillera à l’élaboration de textiles techniques, et avec la _fabrication de nouveaux produits dans le secteur des objets publicitaires_" précisent les nouveaux patrons.

L'atelier qui restera "pour le moment" sur son emplacement historique sur son site de Limoges, ambitionne aussi de se lancer dans la fabrication de masques anti-projection pour les soignants. Il vise une production de 2000 à 3000 pièces par jour, mais le redémarrage de cette activité a été retardé par des procédures juridiques et ne pourra se concrétiser qu'après le 6 avril. France Manufacture a aussi pour objectif de séduire des marques textiles désireuses de relocaliser leur production en France.

Un investissement de 100.000 euros sur 5 ans

La Compagnie des Ateliers Peyrache annonce un investissement de 100.000€ par an, sur 5 ans, pour moderniser l’atelier de Limoges, grâce au soutien d'un fonds d’investissement (APICAP). Le groupe ne précise pas combien de salariés ont été repris avec la création de France Manufacture, mais c'est l'actuel directeur du site Limougeaud qui reste aux commandes.