Limoges : un repas italien préparé par des lycéennes pour les plus démunis

Après plus d'un an de préparation, c'était le grand jour pour six élèves du lycée des Vaseix : dans le cadre d'un projet pédagogique, elles ont préparé et servi un repas italien à près de 150 personnes dans le besoin ce mardi à midi.

Limoges, France

Le restaurant social La Bonne assiette a pris des couleurs d'Italie ce mardi à midi, pour un repas un peu spécial : ce sont six élèves de terminale Service aux personnes et aux territoires (SAPAT) du lycée des Vaseix qui ont tout géré, de l'élaboration du menu au service, en passant par la cuisine. Au menu : pizza en entrée, spaghetti bolognaise pour le plat, compote et sablés à la vanille en dessert. Un repas préparé en partenariat avec la Banque Alimentaire, qui a fourni tous les ingrédients. C'est la troisième fois que le lycée des Vaseix propose ce projet à ses élèves.

Mallory, Lisa, Amandine, Luana, Eva et Marine ont travaillé sur ce projet pendant plus d'un an. © Radio France - Noémie Philippot

Les filles ont aussi décoré la salle avec des guirlandes de drapeaux italiens. À table, il n'y a que des fidèles de La Bonne Assiette. Barth déguste une soupe, pas habitué à voir six ados filer de la salle à la cuisine : "Ça change ! Je viens souviens et c'est vrai que les bénévoles sont d'un autre âge, ils sont gentils comme tout mais là ça change de voir des jeunes, ça fait plaisir !"

J'aime bien le contact avec les personnes, et aider les personnes en difficulté." - Éva, 17 ans.

Éva et Lisa s'occupent de préparer les assiettes en cuisine, heureuses de vivre enfin ce projet, qui sera évalué dans leur formation. Si Éva a choisi de s'investir dans ce projet, "C'est parce que j'aime bien le contact avec les personnes, et aider les personnes en difficulté." "Ça nous permet de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de nous enrichir !" ajoute Lisa

On voit qu'ils sont heureux et c'est le principal !" - Amandine, 17 ans.

Les assiettes défilent vite, il faut tenir le rythme, mais la reconnaissance est là. Thierry termine son repas, payé 1€50, ravi : "Les pâtes à la bolognaise sont très bonnes ! C'est bien parce qu'on peut dialoguer avec les jeunes, on voit qu'ils sont motivés pour aider !" C'est Amandine qui assuré le service à sa table. Elle aurait bien aimé discuter un peu plus avec ses hôtes du jour : "C'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire qu'on leur sert juste un repas et qu'ils s'en vont après, mais on voit qu'ils sont heureux et c'est le principal."