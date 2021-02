Limoges - Un village de restaurateurs s'installe sur la place de la Motte

Pour aider un peu les restaurateurs durement touchés par la crise sanitaire, la ville de Limoges a décidé de leur mettre à disposition douze chalets de Noël installés pour au moins 15 jours pour de la vente à emporter sur la place de la Motte. Dix établissements ont déjà répondu favorablement, notamment le restaurant de montagne Le Versant. "Très bonne opération. Cela permet d'avoir de la visibilité, surtout ceux qui sont dans des rues piétonnes et ça permet aussi de changer un peu du "rester à la maison", même si on faisait un peu à emporter. Cela permet de se réactiver, de reprendre contact avec nos clients" se réjouit Thomas Vidal, le chef et gérant.

Un lieu de vente uniquement

Le restaurant traditionnel les Petits Ventres aura aussi son stand. Mais la patronne Stéphanie Cuq prévient. Il sera impossible de consommer sur place :"c'est vraiment de la vente à emporter. Ce sont des produits qui sont faits dans nos cuisines et qui sont transportés dans les chalets. Il ne faut pas le voir comme les chalets de Noël où c'est festif. C'est uniquement un point de vente. Après, c'est gratuit. Y compris l'électricité. Il faut essayer" estime t-elle. Sachant que ces ventes sont à emporter n'impacteront donc pas les aides de l'Etat à ces restaurateurs.

C'est bien de pouvoir retrouver un peu de vie

Une initiative saluée par Alain Guillout, le président de l'Umih 87, l'Union des métiers de l'hôtellerie en Haute-Vienne :"je suis très heureux de cette proposition de la ville de Limoges qui va surement redonner un peu le moral à nos restaurateurs. Déjà quatre mois que nous sommes fermés, sans activité. Je crois qu'ils vont prendre grand plaisir à retrouver une partie de leur clientèle. C'est une bonne chose pour les restaurateurs mais aussi leurs salariés. C'est bien de pouvoir aujourd'hui retrouver un peu de vie". Ce village va rester ouvert au moins 15 jours du mardi au dimanche (10h-14h30 du mardi au jeudi et 10h-15h du vendredi au dimanche).

La liste (non définitive) des établissements participants : Le Versant, Kennedy's Café, Bistrot de l'Opéra, Le Petit Comptoir, Au Coin des Halles, Ichiban Sushi, Sur le Pouce, Les Petits Ventres, Le Sikaru, Le Marrakech.