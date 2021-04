Limoges : une foule des grands jours avant la fermeture des commerces

"J'ai un peu craqué !" Angélique a les bras remplis de sacs. Deux achats "compulsifs" juste avant la fermeture des magasins "non-essentiels" avec les nouvelles restrictions sanitaires. Ces magasins vont devoir garder le rideau baissé pour au moins quatre semaines.

Dans les rues de Limoges, il y avait la foule des grands jours ce samedi. Des files d'attentes se sont créées devant certains magasins. "Je ne suis pas un adepte des achats en ligne, explique Danko. J'avais besoin de chaussures de footing, j'aime bien pouvoir venir essayer. C'est mon dernier achat plaisir avant le confinement." Dans les rues, beaucoup de passants ont flâné devant les vitrines. "C'est un peu notre dernier moment de liberté donc on en profite", sourit Léa.

L'arrivée du printemps et le nouveau confinement

Malika Dahak, de la boutique "Kraft" et "My little dressing", a remarqué cette belle affluence : "Nous avons fait un très bon samedi. Depuis les annonces du Président, il y a plus de monde. C'est aussi une période dans l'année propice pour les achats avec l'arrivée des beaux jours. Avec le changement de météo et l'annonce de la fermeture de nos boutiques, les clients ont donc fait le choix de venir, au cas où nous ne pourrions pas rouvrir dans quatre semaines."

Il fallait faire la queue pour pouvoir rentrer dans des magasins © Radio France - Thomas Vinclair

Pour François à la tête du magasin "Made in CUISINE & Co", cette journée a été "bonne". Mais ce gérant le confirme : "Les clients sont maintenant habitués à ces changements. Ce n'était pas non plus la même fréquentation que l'an dernier. On est déjà prêts pour le click and collect."

Ce samedi de nombreuses boutiques avaient déjà remis sur les vitrines les noms des sites internet ou des réseaux sociaux pour pouvoir se fournir en ligne.