Limoges : une nouvelle fermeture de bureau de Poste, dans la quartier du Roussillon

Le bureau de Poste du Roussillon vit ses derniers jours à Limoges. Le 7 janvier prochain il baissera définitivement le rideau pour être remplacé par un Relais de la Poste dans le quartier. Une décision incompréhensible pour la CGT et certains habitants et commerçants.

La nouvelle se répand doucement dans le quartier du Roussillon à Limoges : le bureau de Poste va fermer le 7 janvier prochain. La direction de l'entreprise publique invoque sa baisse de fréquentation et un changement d'habitudes des usagers, tout en assurant qu'un commerce voisin est d'ores et déjà prêt à reprendre le flambeau en assurant le rôle de Relais de la Poste. Une décision qui a toutefois du mal à passer auprès des syndicats et de certains habitants et commerçants du quartier.

Des habitants et commerçants dépités

A l'annonce de cette fermeture imminente, les habitants oscillent entre surprise, incompréhension et résignation. "C'est dommage. On utilisait ce bureau de Poste et c'était bien pratique car on est à deux minutes à pied" réagit Laure. Ce n'est toutefois pas si étonnant pour Pierre, déjà résolu à faire autrement : "On voit que successivement, dans les campagnes ou maintenant dans les villes, les bureaux de Poste ferment. On essaye de s'adapter."

Difficile quand même de s'y résoudre pour Pascal Hébras qui tient une cordonnerie à deux pas du bureau de Poste, également entouré de plusieurs autres commerces. "C'est un coup dur car c'est un service qui est important pour tout le monde. Moi le premier, j'y allais régulièrement. En plus ça va faire un grand local vide, ce qui n'est jamais bon pour une galerie marchande."

Du changement, pour des horaires élargis

De son côté la direction de la Poste assure que rien n'est perdu pour le quartier du Roussillon, grâce à l'alternative proposée au sein du bureau de tabac de cette galerie marchande. En devenant un Relais de la Poste, à partir du 10 janvier, il permettra aux usagers de réaliser les opérations les plus courantes : acheter des timbres, envoyer des recommandés ou encore expédier et recevoir des colis. Son avantage, c'est d'être ouvert sur une plus grande amplitude horaire, mais ça ne suffit pas pour le syndicat CGT FAPT de la Haute-Vienne, car il faudra tout de même prendre sa voiture et aller ailleurs pour les opérations financières par exemple.

En cinq ans, c'est la septième fermeture d'un bureau de Poste à Limoges - Laurent Madore, CGT FAPT 87

Le syndicat est d'autant plus remonté que d'après son décompte, "en cinq ans c'est la septième fermeture d'un bureau de Poste à Limoges" lance son secrétaire général Laurent Madore. Il rappelle aussi la décision récente de fermer deux services du centre financier du groupe dans l'ex-capitale régionale. De nouvelles réductions d'horaires seraient également prévues à travers la Haute Vienne, notamment à Magnac Laval et Saint Sulpice les Feuilles. Une stratégie guidée uniquement par la volonté de faire des économies selon le syndicat, ce dont se défend la direction.