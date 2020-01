EN IMAGES - Limoges : une retraite aux flambeaux contre la réforme des retraites

Défilé nocturne. Ce mercredi soir, plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés dans le centre-ville de Limoges pour une opération originale: une retraite aux flambeaux... contre la réforme des retraites. Une opération lumineuse et bruyante, "pour se faire voir et entendre".

Limoges, France

Après un mois et demi de grève et de manifestations contre la réforme des retraites, les manifestants limougeauds gardent le cap et rivalisent même d'inventivité pour tenter de renouveler leurs actions.

Ce mercredi soir, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Limoges pour une opération originale : une retraite aux flambeaux... contre la réforme des retraites.

Cécile n'a eu aucun mal à recycler les guirlandes de son sapin de Noël © Radio France - Alain Ginestet

Une opération lumineuse et bruyante, "pour se faire voir et entendre", explique Cécile, professeur de maths, qui a calculé que le système à point lui supprimerait près de 1000 euros de pension par mois, et qui souhaite un retrait pur et simple de la réforme.

Presque une "veillée" contre la réforme des retraites, ce mercredi soir à Limoges © Radio France - Alain Ginestet

Ces lumières sont tout un symbole pour Thierry, militant CGT, venu avec un énorme flambeau entre les mains. "La flamme de la résistance" dit-il, n'imaginant pas que ce projet de loi soit adopté et appliqué.

Pour Michel, 70 ans, déjà retraité, c'est "les aristocrates à la lanterne" dit-il pour expliquer la présence du lampion qu'il tient à bout de bras.

Manif au lampion pour Michel, 70 ans, retraité © Radio France - Alain Ginestet

Au rendez-vous également, Stéphane Lajaumont, militant associatif très inspiré par cette retraite aux flambeaux à ses yeux très symbolique. "Au moment où _le gouvernement continue à brûler les retraites, et à mettre le feu partout_, nous on répond par un clin d'oeil qu'on est toujours là".

Retraite aux flambeaux contre la réforme des retraites, Limoges © Radio France - Alain Ginestet

Les manifestants, plusieurs centaines, ont défilé dans le centre-ville de Limoges, depuis le Carrefour Tourny jusqu'à l'Hôtel de Ville.

Une nouvelle manifestation, de jour cette fois, est prévue dès ce jeudi matin à Limoges.