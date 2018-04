Le printemps, c'est la saison du jardinage, des balades et des mariages! De ces trois activités, la dernière est, à priori, la plus coûteuse. En moyenne, les couples français dépensent autour de 10.000 euros pour se marier. Mais l'association Emmaüs 87 a pensé à celles et ceux qui de disposent pas d'un tel budget. L'antenne limougeaude propose, pour la première fois cette année, une vente dédiée aux tenues de mariage à petits prix. Elle ne devait durer que le temps du mois de mars, mais face au succès, la boutique joue les prolongations jusqu'à la fin avril.

Certaines robes sont neuves

C'est une petite pièce d'à peine cinq mètre carrés mais elle regorge de trésors : des chaussures à talons, des sacs, des bijoux, des costumes trois pièces, et bien-sûr, tout un stand de robes de mariées. "Des robes de très bon état, propres, décrit Christine, bénévole et vendeuse chez Emmaüs, c'est du satiné, de la soie, du velours, de la dentelle, du blanc, de la couleur, des crinolines, des grands voiles, etc." Des vêtements portés une seule fois et même parfois neufs grâce aux fins de série données par des commerçants. Il faut compter entre 15 et 150 euros la robe de mariée.

Faire du repérage pour des proches

Mireille, originaire du Périgord, est venue faire du repérage pour sa petite fille : "Elle m'a dit va voir si tu peux trouver quelque-chose. Quand on a pas trop les moyens c'est pas facile". Et Mireille n'est pas déçue par ce qu'elle voit sur les cintres, "C'est magnifique. Il faudra que je revienne avec elle". Juliette, étudiante à Limoges n'a pas prévu de se marier, mais elle se dit que c'est quand même un bon plan, "j'ai vu des robes très jolies qui étaient à 50 euros, c'est bien que ça existe je trouve."

La vente Emmaüs dédiée aux tenues de mariage sera encore ouverte les samedis 21 et 28 avril au 78 rue Armand Barbès à Limoges ( de 9h à 12h et de 14h30 à 18h).