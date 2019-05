Limoges: voyage en Louisiane pour la 80ème édition de la Foire Exposition

Limoges, France

Dès l'ouverture de la Foire Exposition, ce samedi matin, les habitués ont investi le Palais des Expositions de Limoges. Beaucoup sont venus flâner dans les allées au milieu des 300 exposants réunis cette année.

C'est le cas de Sandrine, venue en famille "On ne vient pas chercher quelque chose de précis. On vient à la découverte" explique-t-elle. Ce qui la pousse à venir presque chaque année à la Foire Expo de Limoges ? " C'est un tout. Je viens pour les nouveautés, je viens pour le thème de la Louisiane, et puis je viens aussi pour ma fille, pour qu'elle profite car je crois qu'il y a des jeux"

La Louisiane à l'honneur

La Louisiane, justement, Elisabeth n'est venue que pour ça, ou presque. Chaque année elle vient visiter l'exposition proposée. " Elles sont toujours très bien faites, il y a de la recherche" commente cette habituée.

Beaucoup de visiteurs viennent découvrir l'exposition. Cette année c'est la Louisiane qui est à l'honneur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Celle de cette année, sur la Louisiane est une fois de plus à la hauteur de ses attentes "C'est super joli, _j'aime bien les belles maisons à colombages. Tout ce qui est expliqué sur la Louisiane est très intéressant"_détaille Elisabeth qui avoue avoir été particulièrement marquée par la "Maison des esclaves" et les explications qui l’accompagnent.

La Foire Expo: une carte de visite pour les exposants

Une exposition qui côtoie des produits en tout genre comme les radiateurs d'Alain qui n'est pas forcément ici pour conclure. Le vendeur l'avoue "Nous vendons très peu sur place, nous vendons surtout à domicile". La Foire Expo pour lui est surtout une opportunité pour trouver de potentiels clients " Nous venons montrer les nouveautés dans le chauffages, et créer du contact, surtout du contact !"

A l'inverse, quelques stands plus loin, William, qui présente un jeu pour enfants ludique à base de peinture, est venu pour écouler son stock "Je travaille beaucoup sur les petites foires, sur les salons créatifs. Mon but à moi c'est de vendre" explique-t-il avant de préciser "Si je vends, je peux relouer un autre stand, racheter de la marchandise et revendre ensuite" .

Pour bon nombre d'exposants la Foire Expo est l'occasion de trouver de potentiels clients avant même de conclure une vente. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au milieu des grandes marques et enseignes spécialisées dans l'ameublement se trouve le stand d'Alain dont l'entreprise de meubles est basée à Saint-Yrieix. Pour lui la Foire Expo est une sacrée carte de visite, même si ces meubles sont connus localement. "Maintenant on cherche du meuble pas cher, c'est vrai, on va à Ikea, dans les grandes surfaces et on trouve du meuble pour trois fois rien " reconnaît-il, alors la Foire Expo de Limoges c'est l'occasion, pour lui, de faire connaître et défendre le savoir-faire local. "Avant on travaillait avec les autres magasins de meubles mais _maintenant comme on vend nos produits aux particuliers, ici ils nous rencontrent"_.

Pour les exposants, la Foire Expo représentent donc une belle carte de visite d'autant plus que 80 000 personnes sont attendues jusqu'au 2 juin prochain.