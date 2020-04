Limousin : les aides à domicile toujours sur le terrain

Dans le Limousin, les aides à domicile sont toujours sur le terrain. Depuis le début du confinement, l'activité est réduite de 50% et elle est limitée aux actes essentiels comme les levers, les couchers, faire la toilette, les repas et les courses pour les personnes les plus dépendantes. Les auxiliaires de vie sont équipées de gants, de masque et de blouse, mais elles sont loin d'être complètement rassurées en allant travailler.

Proximité inévitable

Pour les gestes du quotidien, la proximité est inévitable explique Nadège Jeandel, auxiliaire de vie chez en Creuse sur le secteur de Felletin : "Du lever, à la toilette au repas, il y a du contact. C'est moi qui donne à manger. C'est moi qui apporte la fourchette à la bouche." Le mètre de sécurité ne peut pas être respecté.Pour le reste, les aides à domicile gardent le plus de distance possible avec les bénéficiaires, ce qui n'est pas toujours bien compris. "C'est quand même très angoissant de nous voir avec les masques. Ils ne comprennent pas pourquoi le matin on ne fait pas la bise. Du coup je leur dis qu'on en fera plein après des bisous, mais en attendant on reste prudent", ajoute-t-elle.

"Il y a toujours ce petit truc au-dessus de notre tête"

L'angoisse se fait également ressentir chez les aides à domicile elles-mêmes. "Il y a toujours ce petit truc au-dessus de notre tête. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Je ne vous cache pas que je vais travailler avec du stress et de la peur au ventre", confie Nadège Jeandel.

Sophia Le Gall travaille en Corrèze dans le secteur de Malemort. Depuis le début de la crise, les protocoles de protection ont changé (elle ne se met pas face à la patiente, évite le corps à corps et diminue son temps de présence) et elle travaille le plus possible avec les infirmières pour les soins. Mais la peur est quand même là pour elle et ses collègues : "Le fait d'attraper le virus ou de le transmettre, ça créé de la peur. Mais on reste professionnel et on se protège au maximum" indique l'auxiliaire de vie.

50% d'activité en moins

Les heures de ménages et d'entretien des logements sont annulés pour s'occuper uniquement des prestations "vitales". Des appels sont passés régulièrement chez les bénéficiaires qui n'ont plus de visite pour prendre de leurs nouvelles. Chez Agardom qui emploie 220 personnes en Creuse, l'activité est réduite de 50%, 195 salariés vont encore le terrain et le reste est en chômage partiel. Un chiffre similaire en Corrèze, chez Latitudes services qui compte 70 employés et intervient sur 300 foyers autour de Malemort et de Brive. En Haute-Vienne, l'ADPAD (Association d'Aide aux Personnes à Domicile), l'activité a été réduite de 60% au mois de mars. Sur le 580 salariés, 13% sont en chômage partiels.

Dans les trois associations contactées, il n'y a pas de pénurie de masques. Jusqu'à présent les départements et l'agence régionale fournissent du matériel régulièrement.