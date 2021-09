Limousin : les associations inquiètent de la flambée des prix de l'énergie

A l'approche de l'hiver, c'est une bien mauvaise nouvelle pour les foyers qui se chauffent au gaz. Ce vendredi, le prix du gaz va augmenter de 12,6 %. Une hausse record qui suscite beaucoup d'inquiétude au sein des associations de consommateurs et d'aide aux plus précaires.

À Limoges, la Confédération syndicale des familles (CSF) perçoit déjà des inquiétudes dans les foyers les plus modestes qu'elle accompagne. À 77 ans Léopoldine vit seule à Limoges avec un budget très modeste. Elle a une priorité : économiser pour ses soins dentaires et l'entretien de sa voitre. Elle vit dans un logement collectif chauffé au gaz et a déjà bénéficié du chèque énergie mais aujourd'hui elle s'interroge avec cette flambée des prix : "Je suis au minimum vieillesse et je vais payer plus de charges chaque mois. Faudra que je regarde mes comptes."

Pour aider les plus précaires à faire face à cette hausse le gouvernement annonce notamment la création d'un "chèque énergie" exceptionnel de 100 euros, mais pas sûr que ça suffise à rassurer ceux qui en bénéficient explique Magalie Bennet chargée de mission : "Nous avons peur que des dettes se cumulent. Les personnes qui se chauffent en individuel craignent une augmentation de consommation et ne savent si elles devront baisser le chauffage ou mettre une part plus importante de leur budget sur ce poste là."

La CST a accompagné l'an dernier 76 familles haut-viennoises en situation de surendettement. Magalie Bennet craint qu'avec cette flambée des prix de l'énergie ce chiffre augmente après avoir connu une baisse ces dernières années.