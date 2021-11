Limousin : une pénurie de chauffeurs pour les transporteurs routiers

François Cenut ne désespère pas. Le représentant en Limousin de la fédérations transporteurs routiers espère que les candidatures vont se multiplier ces prochains jours. Aujourd'hui la situation est critique : "Aujourd'hui on a des marchés, des contrats auxquels les entreprises ne peuvent plus répondre. C'est des véhicules qui restent arrêtés sur les parkings et c'est des clients qui peuvent être insatisfaits puisque il y a des retards de livraison. Il y a d'ailleurs des pénuries ça se ressent dans les commerces."

L'unique bonne nouvelle pour François Cenut est que la crise n'est pas spécifique au Limousin ou à la France. Aujourd'hui toute l'Europe est touchée par cette pénurie : "L'Angleterre aujourd'hui cherche 90.000 conducteurs, à peu près 50 000 en Pologne, c'est 30 000 en Allemagne. Tous les pays d'Europe sont confrontés à cette pénurie de conducteurs. Aujourd'hui beaucoup de porte-conteneurs sont plein sur les ports."

Les chauffeurs partent chez le plus offrant

Pour faire face à cette pénurie, le GEIQ Transport et Services Limousin, dont François Cenut est à la tête, forme à tour de bras : "Nous proposons des formations mais nous avons peu de candidats. Nous avons besoin en général de 250 conducteurs par an pour combler les départs en retraite et les autres besoins. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, il nous faudrait le double. Le problème est que nous avons seulement quelques dizaines de jeunes en formation."

Autre problématique, cette pénurie détourne les chauffeurs en activité des CDI. "C'est le jeu", déplore Magalie Maillet de Limousin Loctrans. "Certains chauffeurs, ce qu'ils veulent, c'est faire énormément d'heures. Moi, comme je leur dis chez nous, un conducteur qui fait trop d'heures, c'est un conducteur qui est fatigué, qui est dangereux pour lui et pour les autres"

Certains chauffeurs préfèrent donc rester intérimaire ou en contrat précaire pour se diriger vers l'employeur qui propose en nombre d'heures conséquent. "Des entreprises recrutent pour faire jusqu'à 250 heures par mois. Ces chauffeurs partent au plus offrant. Ici, les anciens sont attachés à leur entreprise. La plupart des intérimaires partent maintenant sans prévenir. On passe notre temps à gérer du social et ça, c'est très, très compliqué."

Des nouveaux volatiles et donc certaines entreprises de transport contraint de rappeler des anciens note François Cenut : "Quelques entreprises ont fait appel à des retraités pour dépanner sur quelques commandes ces derniers mois."