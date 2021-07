Vacances dans le Limousin : premiers signes encourageants pour les professionnels du tourisme

Après un début d'année 2021 difficile avec un nouveau confinement et les nombreuses restrictions sanitaire, l'été s'annonce décisif pour les professionnels du tourisme. Premiers gagnants, les gîtes. Selon Marie Dumaitre, présidente de l'association des gîtes de France en Haute-Vienne, 75% des logements sont déjà réservés pour le mois de juillet.

Côté hôtellerie, les réservations n'ont pas encore décollé note Alain Guillou, président de l'UMIH 87. "Nous le voyons depuis de nombreuses années, les Français organisent de plus en plus leurs vacances au dernier moment. Le facteur météo ne nous aide pas ces derniers jours. On espère qu'avec le retour du beau temps, les vacanciers vont faire le choix des vacances dans les grands espaces, le vert avec nos départements"

Plus 30% de fréquentation sur le site "Corrèze Tourisme"

Marie Saule est elle aussi positive. Pour la directrice du comité départementale du tourisme en Corrèze, les réservations vont aller crescendo ces prochains jours. "La fin des restrictions sanitaire est une bonne nouvelle. Nous voyons encore cette année que les Français vont faire le choix du voyage en France." La directrice du CDT de la Corrèze qui espère que les règles de déplacement dans l'Union Européenne vont aussi baisser progressivement pour retrouver une clientèle étrangère.

L'an dernier en Haute-Vienne et en Corrèze, la saison avait été bonne. Marie Saule espère donc la même chose pour cette année. "Certains indicateurs sont très bons. La fréquention de notre site internet "Corrèze Tourisme" a augmenté par rapport à l'an dernier. Nous sommes à plus de 30% de fréquentation."

Des chiffres bons qui n'attendent plus que confirmation. Un premier bilan des professionnels sera tiré au début du mois de juillet.