Déconfinement : comment s'organise l'assouplissement des mesures sanitaires dans les EHPAD du Limousin

Ce nouveau protocole sanitaire stipule que"les résidents des établissements pour personnes âgées doivent bénéficier, comme le reste de la population générale, de la possibilité de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de leurs proches." Tout est dit. Sauf que ces sorties seront autorisées à titre exceptionnel et soumises à quelques conditions. En effet, à leur retour dans leur établissement, les résidents devront obligatoirement effectuer un test covid PCR ou antigénique et s'abstenir pendant une semaine de participer à la vie de groupe et aux activités collectives : "on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut bien qu'il y ait des règles, même si c'est pénible!" confie Jean-Pierre Ciblac venu voir ses parents. Sa mère est victime de la maladie Alzheimer, trop fragile elle ne pourra pas sortir de l'établissement :"c'est la première fois que l'on fera un noël sans elle."

On a renforcé les équipes d'animation pour qu'ils soient plus occupés"-Véronique Astier, directrice de l'Ehpad du Roussillon, à Limoges

Les visites se feront toujours sur rendez-vous mais le nombre de visiteurs par résident et les heures de la journée dédiées aux visites sera revu à la hausse. Ces visites pourront même être autorisées en chambre, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. En outre, il est demandé aux Ehpad d'élargir le champs des activités pour les résidents grâce à des animations collectives, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement :"on a renforcé les équipes d'animation pour qu'ils soient plus occupés", insiste Véronique Astier, la directrice de l'Ehpad du Roussillon, à Limoges. Toutes ces mesures sont en vigueur jusqu'au 3 janvier prochain.