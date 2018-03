L'entreprise sarthoise basée à Bonnétable propose dix postes de couturière. Macosa fabrique des sous-vêtements et des maillots de bains entre autres pour les grandes marques du luxe mais pas seulement. Elle participe mercredi et jeudi au salon du Made in France à Paris.

Bonnétable, France

C'est l'un des derniers fabriquant de lingerie en France et il est sarthois. Macosa réalise 400 000 pièces de lingerie par an pour les grandes marques de luxe mais pas seulement : des tutus pour l'opéra de Paris ou encore des marinières pour une célèbre marque bretonne. Pour exposer son savoir faire, l'entreprise de Bonnétable participe cette semaine au salon Made In France à Paris " pour se diversifier et trouver de nouveaux clients parmi les jeunes créateurs" explique Philippe Hache, le PDG de Macosa. L'an passé, le corsetier sarthois a réalisé un chiffre d'affaire de 3.3 millions d'euros dont 9 % à l'export " en Australie, aux Etats-Unis, en Suisse, en Angleterre, en Belgique..."

Macosa recrute 13 personnes dont 10 couturières

Pour se développer, l'entreprise recherche dix couturières mais pour l'instant elle ne les trouve pas. "Il faut trois ans pour les former" précise Philippe Hache. "Les couturières qui sortent des écoles de stylistes visent surtout les maisons de grands couturiers mais tout le monde ne peut pas travailler pour Karl Lagerfeld. Il faut aussi redorer l'image de l'industrie qui n'a pas forcément bonne presse". Il faut dire que les salaires ne sont pas mirobolants. "Elles démarrent au SMIC et il y a quelques primes de production en plus. J'aimerais les payer 10% de plus mais il faudrait que j'augmente mes prix de 10% et cela mettrait en péril l'équilibre de l'entreprise". Macosa recrute dix couturières mais aussi un ou une chef de coupe, un ou une responsable de bureau d'étude pour encadrer les modélistes et un ou une jeune mécano-régleur qui va régler les machines à coupe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Macosa