Linxe : l'avocat des ex-Darbo va de nouveau saisir le tribunal de Dax

Me Fiodor Rilov n'est absolument pas satisfait des documents qui lui ont été fourni par les sociétés Sonae et Grammax. Les deux groupes ont été condamnés le 17 janvier à fournir au défenseur des ex-Darbo tous les documents de la vente de l'usine de Linxe. Mais le compte n'y est pas pour Me Rilov

C'est un nouvel épisode judiciaire dans le dossier Darbo.

L'avocat des ex- employés de l'entreprise Darbo de Linxe (Landes) estime que les anciens patrons de l'usine de panneaux de bois n'ont pas respecté la décision judiciaire du 17 janvier 2017. Maitre Fiodor Rilov va donc de nouveau saisir le tribunal de Dax en référé la semaine prochaine.

Les ex-Darbo vont de nouveau saisir le tribunal de Dax

En janvier dernier, le tribunal de Dax condamnait les anciens patrons successifs de Darbo, les sociétés Sonaé et Grammax, à livrer les secrets de leur contrat de vente de l'usine, il y a un an. Cette vente du portugais Sonae à l'allemand Grammax avait abouti une année plus tard (2016) à la fermeture de l'usine et le licenciement de 130 salariés landais.

Les documents que nous avons reçus sont très incomplets et parcellaires—Me Fiodor Rilov, avocat des ex-Darbo

Le défenseur des Darbo a toujours suspecté une entente entre les deux groupes pour faire fermer le site sans payer de plan social. Il a bien reçu les documents de la vente en temps et en heure mais il estime qu'on ne lui a pas tout envoyé. "C'est très très incomplet, c'est parcellaire, nous n'avons qu'une partie des documents" s'énerve Maitre Rilov.

"L'essentiel n'a pas été communiqué et je ne vais pas avoir beaucoup de difficultés à l'établir"-Me Fiodor Rilov

C'est pour cela qu'il va de nouveau saisir le tribunal de Dax en référé la semaine prochaine.

Quant à savoir si les documents qui sont déjà en sa possession lui permettent déjà de prouver une entente entre Sonae et Grammax, Me Rilov refuse de répondre : "Je réserve cela au juge". Avant de faire une pause : "Mais il se pourrait bien que j'ai déjà quelques éléments..."