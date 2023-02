Lioux espère profiter de l'aide à l'ouverture d'un commerce, 35 ans après la fermeture du dernier

Le gouvernement lance le 1er mars, un programme qui propose jusqu'à 80.000 euros d'aide à l'investissement pour ouvrir un commerce dans les villages où il n'y en a pas. Un guichet ouvre dans toutes les préfectures.. Les maires ou les habitants peuvent s'y rendre et les critères de sélection sont disponibles sur le site du ministère de l'économie. Cette solution pourrait par exemple aider la commune de Lioux (Vaucluse), un village de 293 habitants, sans commerce du quotidien. En attendant, pour aller faire les courses, les villageois n'ont pas d'autre choix que d'aller dans les villes voisines, souvent à Apt ou Cavaillon.

C'est par exemple le cas d'Eliane, habitante de Lioux. "Je vais à Auchan tous les quinze jours environ." Eliane est âgée de 75 ans, elle conduit encore mais ça n'est pas le cas de tous les habitants du village. Pour les dépanner, un minibus a donc été mis en place par le service intercommunal. Il passe dans les villages alentours depuis une vingtaine d'années et à Lioux depuis cinq ans explique le maire du village Francis Farge. "Tous les mardis matins, à 8h45, le bus amène nos personnes âgées qui ne peuvent plus conduire faire leurs courses à Apt. Il payent quelques euros symboliques pour ce trajet."

"Avant il y avait des commerçants ambulants"

D'autres villageois, comme Eric, se débrouillent comme ils peuvent pour aller faire leurs courses. "Je n'ai pas de voiture, j'ai un scooter. Alors je mets les sacs de courses sur le devant du scooter. Je fais comme ça parce que je n'ai pas le permis." Forcément, Eric aimerait bien qu'il y ait un commerce dans le village. "Cela pourrait aider, mais ne pense pas que cela marcherait, ici il n'y a pas beaucoup de monde."

Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Dora, une habitante du village se souvient : "avant il y avait des commerçants ambulants, mais ils ont arrêté il y a une quinzaine d'années. L'épicier passait le lundi, le boulanger en milieu de semaine et le boucher le vendredi matin." Mais petit à petit, faute de clients, les commerçants ont arrêté de passer par Lioux. Il y a trente-cinq ans, le village avait aussi une épicerie, qui elle aussi a mis la clé sous la porte "ça ne fonctionnait pas", regrette Francis Farge.

L'ancienne épicerie du village, elle appartient désormais à un particulier. © Radio France - Anouk Caron

Concernant l'aide du gouvernement, le maire se dit intéressé mais sceptique. "Je me demande si cela fonctionnerait et puis 80 000 euros d'accord, mais il faut aussi vivre de ce commerce et ça ne me parait pas évident. Pour moi la solution serait par exemple de créer une boutique attenante à l'auberge qui existe déjà dans le village. Comme ça le commerçant ne dépend pas que de la nouvelle activité." Malgré ses doutes, Francis Farge pense tout de même postuler pour bénéficier de l'aide du gouvernement.