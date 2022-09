Liquidation de Camaïeu : c'est "triste et injuste, à pleurer" pour les salariées du magasin de Limoges

Entre déception et tristesse, les 2.600 salariés Camaïeu ont appris ce jeudi qu'il n'y avait plus d'avenir pour leurs magasins. L'enseigne, en difficulté financière depuis un moment, a été placée en liquidation judiciaire et les boutiques fermeront définitivement ce samedi soir. Un énorme coup dur pour les quatre salariés du magasin situé en centre-ville de Limoges, où vendeuses et clients attristés ont longuement commenté la nouvelle.

"Je trouve ça triste et injuste et je n'aime pas en parler parce que je vais me mettre à pleurer" réagit Sandra, qui était en CDI depuis un an et demi et se projette déjà sur une nouvelle recherche d'emploi. En larmes, la vendeuse s'effondre dans les bras d'une collègue, se désolant de voir "une belle histoire qui se termine." Derrière le comptoir, le téléphone sonne sans arrêt. Ce sont pour beaucoup des appels de clientes inquiètes de voir leur magasins préféré disparaitre.

Ultimes promotions pour déstocker avant la fermeture définitive

Devant les portants de vêtements, Victoire, 22 ans, réalise que c'est la dernière fois qu'elle fait ses achats ici. "Je m'habille ici depuis que je suis toute petite, c'est vrai que c'est dommage pour les basiques. Et puis comme son nom l'indique, il y a toutes les couleurs !" Mais la page est donc bientôt tournée. Le magasin est envahi par les étiquettes rouges de promotions, afin de vider les rayons au maximum d'ici 19h ce samedi. C'est le même scénario pour les deux autres boutiques Camaïeu de Limoges.