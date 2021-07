Liquidation de la Fonderie du Poitou Fonte : "Mon fils me demande ce qu'on fera dans six mois"

"Mon fils de 7 ans me demande est-ce qu'on partira en vacances". Après dix ans à la Fonderie du Poitou Fonte, Richard perdra son emploi à la fin du mois de juillet. Ce mécanicien est l'un des 291 salariés (288 CDI et 3 contrats courts) de l'usine d'Ingrandes-sur-Vienne dont la liquidation judiciaire est prévue le 31 juillet. Une fermeture qui fait suite à la faillite, en mars dernier, de la banque Greensill, principal créancier du groupe sidérurgique Alliance qui est le propriétaire du site poitevin.

"Au moment où on doit partir en vacances, où les gens doivent être à la plage pour se reposer, nous, nous serons chez nous à attendre nos lettres de licenciement" - Serge Rioux, CFE-CGC

Comme "un coup de massue supplémentaire", les fondeurs ont appris qu'ils toucheraient 20.000 euros de prime de licenciement. Un montant jugé "indigne" qui est en outre conditionné au maintien de la production jusqu'au dernier jour. "On a le couteau sous la gorge pour obtenir une supralégale de 20.000 euros", déplore Serge Rioux qui compte 37 ans de Fonderie. Pour lui, 20.000 euros équivaudrait à... 540 euros de prime par année d'ancienneté.

Pancarte accrochée aux grilles de la Fonderie du Poitou Fonte à Ingrandes-sur-Vienne. © Radio France - Jules Brelaz

"On ne fait pas la manche, on ne fait pas l'aumône, on veut partir dignement" - Alain Waye, CGT

Face à ce qu'ils considèrent comme "un chantage", les salariés de la Fonderie du Poitou Fonte ont voté ce jeudi à l'unanimité le blocage des expéditions de carters. "C'est un baroud d'honneur" pour demander à Renault, principal pourvoyeur de commandes, d'abonder davantage les primes supralégales de licenciement.

Carter fabriqué à la Fonderie du Poitou fonte bloqué à Ingrandes en attendant un geste de Renault. © Radio France - Jules Brelaz

"Il y a deux ans, Renault a accompagné les salariés sur le plan de départ volontaire à hauteur de 27.000 euros par tête de pipe, rappelle Alain Delaveau, délégué CGT. Et là le constructeur nous demande de faire encore des pièces pour faire ses stocks et en contrepartie il nous donnera une prime de 20.000 euros. On travaille mais on a moins tandis que la dernière fois on avait 27.000 mais on ne travaillait pas".

"L'injustice, elle est double, on les fout dehors et on leur donne moins" - Thierry Waye

Pancarte accrochée aux grilles de l'usine d'Ingrandes-sur-Vienne. © Radio France - Jules Brelaz

Ce bras de fer pourrait mal se terminer, mettent en garde les syndicats. "Perdu pour perdu, partir avec zéro ou faire cramer le site... C'est vrai que ce n'est pas de bon augure mais là, certaines personnes seraient prêtes à tout", avertit Richard.

Enfin, au delà de la rage et du désespoir domine une immense amertume. "On sait que Renault a touché de l'argent pour ne pas délocaliser", affirme Richard, "mais la marque commandera désormais ses carters en fonte en Espagne et en Allemagne", poursuit Alain Delaveau. Son collègue Serge Rioux conclut : "On nous parle de relancer l'industrie en France mais là c'est la France qu'on ferme et on ferme d'une façon lamentable."

Le 31 juillet, la Fonderie du Poitou fonte fermera ses portes pour la dernière fois, deux ans seulement après son rachat par le groupe Liberty.