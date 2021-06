Liquidation de MBF Alu : Marie-Guite Dufay "extrêmement choquée" par la "plus mauvaise nouvelle" de son mandat

"Une catastrophe et un gâchis" : Marie-Guite Dufay se dit "extrêmement choquée" par la liquidation de la fonderie MBF Alu annoncée ce mardi. "C'est la plus mauvaise nouvelle de mon mandat" confie la présidente sortante de Bourgogne Franche-Comté, candidate à sa succession aux élections régionales.

Marie-Guite Dufay se dit "extrêmement choquée" après l'annonce de la liquidation judiciaire de la fonderie MBF Alu, basée à Saint-Claude dans le Jura. La présidente sortante du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, candidate à sa propre succession aux élections régionales, décrit "un gâchis". Avec cette liquidation, 284 salariés perdent leur emploi, "une catastrophe sociale sans précédent, une catastrophe humaine" selon elle.

C'est une catastrophe sociale sans précédent" - Marie-Guite Dufay

Elle pointe du doigt une situation financière de l'usine catastrophique : "les gérants précédents ont amené ce magnifique outil industriel à la ruine... et ça c'est scandaleux, scandaleux!" lance l'élue socialiste. Elle décrit "la plus mauvaise nouvelle de toutes celles que j'ai eu à subir de tout mon mandat" à la tête de la Région.

La présidente sortante a proposé de monter un consortium public-privé pour reprendre l'usine et les élus ont voté une aide aux salariés. Mais les efforts n'ont pas permis de sauver ce sous-traitant automobile : "On a fait le maximum : soutien à l'investissement, décision de rentrer dans le capital de la future... on s'est même désolidarisé de l'Etat parce que nous voulions que tout soit fait pour n'avoir rien à regretter" confie Marie-Guite Dufay.

Une annonce entre les deux tours des élections régionales

Cette liquidation judiciaire intervient entre les deux tours des élections régionales. Le pire moment? "Aucun commentaire" répond la tête de liste d'union de la gauche. "Pour moi, le sujet est totalement déconnecté des élections. Le mal est à Saint-Claude, sur les hommes et les femmes qui subissent...". Elle estime que "ce n'est pas un sujet de campagne".

Le second tour se dispute ce dimanche 27 juin, avec trois autres listes qualifiées au second tour : celles de Julien Odoul (RN), Gilles Platret (LR et alliés) et Denis Thuriot (LREM-Modem).

