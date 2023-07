Liquidation judiciaire de Textiles Synthétiques Cardés (TSC) à Angecourt

L'entreprise ardennaise TSC, à Angecourt, cesse son activité. Elle était placée en redressement judiciaire depuis le 6 avril. Le tribunal de commerce de Sedan a prononcé sa liquidation judiciaire ce jeudi 6 avril. Les 12 salariés sont licenciés.

Fondée en 1987, Textiles synthétiques cardés fabriquait des couettes et rideaux pour l'hôtellerie et notamment pour les hôtels Ibis et le groupe Barrière. TSC s'était mis à fabriquer 50 000 masques par jour et des blouses jetables pendant la crise du coronavirus.

La société avait bénéficié d'aides de la région Grand-Est et d'un prêt garanti par l'Etat pour investir dans cette nouvelle chaîne de production. L'Agence régionale de Santé lui avait commandé 500 000 masques. La société avait alors dépassé la quarantaine de salariés.

En septembre, l'affaire familiale avait changé de gérant. Un frère avait succédé à un autre, révoqué notamment pour manquement de gestion, mise en péril de la société et perte de confiance.