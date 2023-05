Liquidation judiciaire pour l'usine chimique Synthexim à Calais

Avant même l'audience ce mercredi au tribunal de commerce d'Orléans, l'affaire paraissait entendue : Synthexim est condamné. Aucun repreneur n'est allé au bout des marques d'intérêt qui avaient pu être manifestées durant la période de redressement judiciaire de la société. Une entreprise italienne et une autre de la métropole lilloise s'étaient renseignées mais sans aller jusqu'à déposer une offre ferme et définitive de reprise. Dans ce contexte, la justice n'a pu que prononcer la liquidation de l'usine calaisienne. Une première audience, mardi, devait sceller le destin du site calaisien mais les représentants des salariés ont demandé des précisions sur l'accord obtenu avec la direction et le mandataire financier quelques jours plus tôt, fixant les différentes primes et compensations que toucheront les salariés licenciés.

ⓘ Publicité

Un site en sous-activité selon le PDG

Depuis son rachat en 2013, jamais le site n'a été rentable, selon une source dans l'entreprise. "Quand nous avons racheté l'usine en 2013 (anciennement Calaire chimie), le site tournait à 40% de ses capacités, 60% aujourd'hui, explique David Simmonet, le PDG de Synthexim. On a investi et perdu 25 millions d'euros en 10 ans". Le groupe Axynthis qui possède Synthexim a proposé une trentaine de postes aux 100 salariés calaisiens, sur ses sites de Pithiviers (Loiret) et Grasse (Loiret).

Sous-investissement pour les salariés

Du côté des représentants des salariés, on ne fait pas la même analyse. Franck Deleglise est le représentant du personnel auprès du tribunal de commerce : "on a été tellement filouté par le PDG qu'on n'a plus confiance". Il évoque un manque d'investissement ces dernières années dans ce fleuron industriel centenaire à Calais, avec l'usine De Laire avant-guerre. Il regrette également que "les politiques comme le maire Natacha Bouchart ou le président de région, Xavier Bertrand, ne se soient pas mobilisés". Les employés, qui s'étaient fortement mobilisés en 2013 lors d'une précédente menace de fermeture du site, menaçant de déverser de l'acide dans le canal juste à côté, vont continuer cette fois à travailler jusqu'au bout. Ils honorent ainsi la dernière commande passée pour le groupe l'Oréal, ce qui permettra de financer en partie le plan social. Il faudra également sécuriser ce site classé Seveso avant d'envisager à terme sa dépollution, un chantier qui s'annonce coûteux. Reste à savoir qui va le payer.