Avec plus de 80 000 euros de dettes, la liquidation judiciaire a été prononcée jeudi dernier. La crèche Pom'Cassis et ses 26 places de gardes disparaît, ses 12 salariés licenciés. Et une trentaine de familles vont devoir trouver une autre solution pour faire garder leurs enfants en septembre.

La mobilisation en juin dernier des parents et du personnel de la crèche Pom'Cassis n'a pas suffi à éviter sa liquidation judiciaire

Tours, France

La ville de Tours comptera une crèche de moins à la rentrée prochaine. Sur les 40 établissements tourangeaux qui accueillent les tout-petit, la crèche Pom'Cassis disparaît.

Située à Tours nord, quartier du Beffroi, cette crèche associative a été placée jeudi dernier en liquidation judiciaire. Son passif, évalué à plus de 80 000 euros était trop important. La mairie de Tours et la Caf d'Indre-et-Loire ayant refusé de combler le trou. Résultat, 12 salariés vont être licenciés et la trentaine de familles qui en profitaient vont devoir trouver une autre solution de garde pour leurs enfants.

Une dizaine de familles ont déjà trouvé une solution de repli dans une autre structure de garde à Tours Nord

Une solution a déjà été trouvée pour une dizaine de familles. La mairie de Tours leur a réservé une nouvelle place dans d'autres structures située à proximité, toujours à Tours Nord. D'autres, seront redirigées vers des assistantes maternelles. Mais pour les dernières, une petite dizaine, c'est encore l'inconnue à moins d'un mois de la rentrée.

La mairie de Tours promet que la crèche sera reprise par une autre association

Plusieurs raisons d'espérer une reprise avant la fin de l'année. Les locaux, existent, ils appartiennent à Tours habitat et le bailleur social n'aurait pas l'intention de les récupérer. Et puis surtout plusieurs associations se sont déjà fait connaître auprès de la mairie pour prendre la suite. Jusqu'ici, elles n'attendaient qu'une chose, la liquidation judiciaire pour que les dettes soient effacées. Mais tout cela prend du temps et la nouvelle crèche ne pourra donc pas ouvrir dès le mois de septembre. Un coup dur pour ce quartier du Beffroi classé prioritaire par la mairie. de Tours.