Lire d'une seule main : à Rennes, deux étudiants de l'INSA ont trouvé la solution

Cédric Le Guern et Lucas Moysan, étudiants ingénieurs en 4è année de l'INSA de Rennes (Ille-et-Vilaine), viennent de créer le premier accessoire de lecture 3-en-1. Il permet de lire d'une seule main, il est muni d'une LED pour la lecture du soir et se transforme en marque-page. Son nom : Lizia.

Lizia, c'est c'est le nom de cet objet très pratique quand on aime la lecture. Il à la forme d'une pince de cing coloris différents et est réalisé en plastique recyclé. Il se porte sur le pouce pour lire d'une seule main. On doit cette invention à Cédric Le Guern et Lucas Moysan, deux élèves ingénieurs en 4è année de l'INSA de Rennes. Lizia a deux autres fonctions. Muni d'une LED il permet de lire le soir au lit sans déranger son partenaire. Une fois la lecture terminée, il se transforme en marque-page.

Financement participatif

Les deux jeunes Rennais ont reçu un soutien financier du Conseil régional de Bretagne dans le cadre des initiatives jeunes. Ils ont lancé aussi récemment un financement participatif via Ulule. "On l'a lancé le 30 mai. Chacun peut nous aider avec le montant qu'il souhaite. Des offres sont proposées à nos donateurs" explique Cédric le Guern. L'objectif de 100 préventes a été atteint en moins de 24h après le lancement; ils espèrent atteindre les 1000 préventes avant la fin de la campagne. Les deux étudiants viennent de commencer un tour de France du livre. Ils rencontrent des libraires et des lecteurs pour connaitre leurs sentiments sur cette invention. Les premiers retours sont très encourageants pour nos deux inventeurs Bretons.

Lizia peut être utilisé aussi comme marque-page © Radio France - Loïck Guellec