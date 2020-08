Lisieux : deux fois moins de pèlerins au sanctuaire de Sainte-Thérèse

Deux fois moins de visiteurs qu'à l'ordinaire se rendent au sanctuaire de Sanite-Thérèse à Lisieux. Une baisse de fréquentation pour le deuxième lieu de pèlerinage en France après Lourdes, qui s'explique par l'annulation de pèlerinages, notamment de groupes venus de l'étranger.

A la basilique, ce sont principalement des touristes que l'on croise. "On est parti en vacances à Villers-sur-Mer, on repart chez nous aujourd'hui. On en profite pour faire une petite halte à Lisieux", raconte Sonia, accompagnée de ses six enfants.

"Le visage du visiteur de juillet-août est celui du vacancier, du touriste", observe également Emmanuel Houis, secrétaire général du sanctuaire.

Les groupes de pèlerins étrangers ont annulé leur visite

Les pèlerins se font eux plus rares. "Il y a vraiment moins de groupes organisés, de tours-opérateurs, notamment de l'étranger qui viennent spécialement en pèlerinage. _1000 groupes ont annulé leur venue_", constate Emmanuel Houis. Le sanctuaire de Sainte-Thérèse voit ainsi son nombre de visiteurs divisé par deux. Le site, qui accueille 800 000 personnes chaque année, devrait n'en recevoir que 400 000 en 2020.

Cette baisse de fréquentation se répercute également sur le fonctionnement du lieu de pèlerinage. "Deux fois moins de personnes, c'est aussi _deux fois moins de rentrées financières_. Nous n'avons pris que deux saisonniers cet été et nous avons réduit les horaires d'ouverture pour faire des économies d'échelle à tous les niveaux", explique le secrétaire général.

Les fêtes thérésiennes, qui se dérouleront du 26 septembre au 4 octobre 2020, devraient permettre le retour des pèlerins.