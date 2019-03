Lisieux : une carrosserie familiale fermée.... à cause d’une falaise !

Lisieux, France

Le coup de massue est tombée vendredi dernier pour la famille Selle, propriétaire de cette petite carrosserie installée rue d’Orbec, en contrebas de la célèbre Basilique de Lisieux. Et surtout sous une impressionnante falaise de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Des fissures dans la paroi rocheuse sont observables à l’œil nu et un expert a conclu jeudi dernier à un risque imminent d’effondrement. Dès le lendemain les propriétaire ont reçu un arrêté municipal ordonnant la fermeture administrative de leur atelier de peinture. « Oui on se doutait qu’il y avait peut-être un danger, mais de là à recevoir un arrêté municipal dès le lendemain… on ne s’y attendait pas » précise Hervé Selle, 56 ans, à la tête de l’entreprise fondée en 1966 par son père. Le document municipal daté du 22 mars évoque « une situation d’extrême urgence, créant un péril grave et imminent (…) pouvant porter atteinte à la sécurité des propriétaires, des salariés et des clients ».

Gros plan sur la falaise, à quelques dizaines de centimètres de l'atelier peinture de la carrosserie Selle © Radio France - Didier Charpin

Qui est responsable ?

Jacques Serre est très ému : « La carrosserie c’est une vie de travail ! Pour arriver à ça….. » dit-il, marqué par ce coup de massue. « La dangerosité des lieux ? Non je ne l’ai jamais su. Sinon je n’aurais jamais acheté il y a 53 ans ». L’atelier peinture est le rouage essentiel de la carrosserie qui compte quatre employés (dont le fils et la fille du fondateur) et établit un millier de facture par an. La famille Selle se retrouve, dans tous les sens du terme, en bas de l’échelle. Cette falaise est en effet située sur plusieurs parcelles de terrains appartenant à différents propriétaires privés. Ce qui complique les recherches de responsabilités et donc le financement d’éventuels travaux de consolidation. « Nous avons engagé des recours contre la Mairie et les deux propriétaires des parcelles concernées, mais ça risque d’être long vu les délais de la justice. Nous dialoguons avec l’un des propriétaires mais il n’y a pas d’entreprises intéressées pour faire les travaux parce qu’elles ne savent pas vraiment ce qu’il y a derrière cette falaise. Donc difficile d’avoir une estimation du montant ». Jacques Serre estime que les responsabilités pourraient aussi monter un cran plus haut, du côté de la Basilique. Photos à l’appui il montre des affaissements de chaussées au niveau du parking de l’aire d’accueil des pèlerins, situé à l’aplomb du fameux atelier de peinture. « _J’ai alerté plusieurs services_, on m’a répondu de m’occuper de ma carrosserie » grimace-t-il. La chaîne des riverains et de leurs responsabilités respectives semble en effet bien complexe.

Vue du parking de l'aire d'accueil des pèlerins de la Basilique de Lisieux. La carrosserie est le petit point rouge en bas © Radio France - Didier Charpin

Quel soutien de la Mairie ?

Bernard Aubril, le Maire de Lisieux, affirme qu’il n’avait pas le choix en signant cet arrêté municipal. « En cas d’accident la responsabilité pénale du maire est engagée » rappelle-t-il. « Et dans ce cas impossible de laisser l’activité commerciale ». L’avocat de la famille Selle précise qu’un arrêté dit de « péril » serait plus adapté pour la carrosserie, document réclamé à la Mairie mais pour l’heure non signé par Bernard Aubril. Hervé Selle reconnaît toutefois que l’avenir de l’entreprise familiale est très compromis, sauf si elle peut déménager « mais nous n’avons pas les moyens de financer un changement de local, avec tout notre matériel, surtout les deux cabines de peinture » explique le patron depuis vingt ans. La Mairie pourrait-elle intervenir ? « En signant l’arrêté de vendredi dernier je savais très bien qu’il y aurait des conséquences économiques » souligne le Maire de Lisieux. « Nous verrons avec la ville ou l’agglo s’il est possible de les aider temporairement. Mais c’est encore trop tôt pour être affirmatif ». Mais pour la carrosserie Serre, ce sera rapidement trop tard si elle ne survit pas à cette période d'inactivité forcée.

Plus aucune voiture dans l'atelier peinture de la carrosserie Selle. Le bâtiment est désormais interdit au public © Radio France - Didier Charpin

Face à cette situation, des proches de la famille Selle ont lancé une cagnotte Leetchi pour apporter leur petite contribution.