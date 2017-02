Listeria : la Préfecture condamnée, la Charcuterie Bordelaise peut reprendre ses activités

Coup de théâtre dans l'affaire de la Charcuterie Bordelaise. Le tribunal administratif a condamné ce mercredi la Préfecture et annulé la décision de fermeture de l'entreprise de Villenave-d'Ornon.

Il y a moins d'une semaine, la Préfecture de la Gironde avait décidé de stopper la majeure partie des activités de la Charcuterie Bordelaise pour cause de listeria. La veile, la direction de l'enterprise avait été contrainte de rappeler huit produits suite à des analyses faisant état selon la Direction de la protection des populations d'une présence de listeria. La Préfecture évoquait également des "manquements graves" aux règles de sécurité sanitaire sur le site de Villenave-d'Ornon. Le patron de la Charcuterie Bordelaise avait alors contesté la réalité de ces analyses, affirmant que les analyses réalisées n'avaient pas montré de risque particulier. Il dénonçait une forme d'acharnement de la part de l'administration mais il avait dû placer ses 50 salariés en chômage technique.

Des fonctionnaires de l'Etat ont essayer de couler une entreprise et détruire des emplois.

— Arnaud Chedhomme, pdg de la Charcuterie Bordelaise

Arnaud Chedhomme avait également saisi en référé le tribunal administratif de Bordeaux qui s'est prononcé ce mercredi. Le tribunal a condamné la Préfecture à une amende de 1.500 euros et a ordonné la levée de l'interdiction. La Charcuterie Bordelaise peut donc reprendre l'ensemble de ses activités. Mais le PDG de la Charcuterie Bordelaise ne compte pas en rester là. "Il nous faut reconquérir toute l'image de qualité de notre activité auprès des consommateurs. ON a tiré à boulets rouges sur notre entreprise et sur moi-même. Les fonctionnaires de l'Etat ont essayé de couler une entreprise et de détruire des emplois. C'est inacceptable. On en va pas en rester là". Arnaud Chedhomme précise qu'il va maintenant demander des dommages et intérêts pour le préjudice d'exploitation et d'image subi par la Charcuterie Bordelaise.