Lithium : Vulcan Energy étend son projet d'exploitation en Alsace

Décidément le sous-sol alsacien intéresse les entreprises spécialisées dans l'extraction de lithium, ce métal indispensable à la fabrication de batteries notamment pour les voitures électriques.

Lithium de France sonde actuellement le sous-sol du nord Alsace. Ce mercredi, on apprend que la start-up australienne Volcan Energy, veut étendre son activité dans la région. Elle est la tête du plus grand projet d'extraction de lithium européen. des constructeurs automobiles (Renault, Stellantis, Volkswagen) sont entrés au capital de l'entreprise en juin 2022. Une première demande d'exploration du sous-sol sur 155 km² à l'est de Haguenau (Bas-Rhin) a été déposée fin octobre. Il s'agit d'une "extension naturelle" de son projet d'exploitation pilote situé côté allemand, à ce jour le plus important d'Europe. En Alsace, d'autres demandes de permis seront déposées.

Un tiers du gisement de lithium de la vallée du Rhin se trouve en Alsace. Vulcan Energy veut utiliser les eaux géothermales riches en lithium du fossé rhénan pour une production que la start-up qualifie de "neutre en carbone". Pour le moment, la Chine est le principal fournisseur de lithium d'Europe.