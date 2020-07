Landes : pourquoi le prix de l'eau augmente-t-il à Saint-Sever ?

L'eau est-elle devenue trop chère à Saint-Sever ? Certains s'indignent des factures qu'il juge très salées et qui commencent à arriver dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. Ce sont les premières factures depuis que la gestion de la distribution de l'eau est passée des mains de la régie à celles de la société privée Sogedo en janvier 2020. Une délégation de service public qui a fait changer les tarifs, et interpellé plusieurs Saint-Séverins, surpris face à l'augmentation des prix de l'eau.

Un abonnement plus cher...

Sur les factures reçues par les habitants, l'abonnement, prix fixe annuel servant à payer l'entretien du réseau, bondit d'un seul coup : il passe de 30 à 50 euros, ce qui correspond à plus de 60% d'augmentation.

"On a l'impression de s'être fait avoir" s'indigne Olivier Martinez, élu d'opposition au conseil municipal. "Entre ce qui était proposé par la régie municipales publique, et ce qui est proposé par la société privée Sogedo, il y a une augmentation très forte des tarifs, en accord avec M. Tauzin (le maire de la commune ndrl), puisque c'est lui qui a validé le contrat".

... mais une réduction du prix au mètre cube

Mais l'augmentation du coût de l'abonnement doit être mis en relation avec l'évolution du prix de l'eau au mètre cube. Celui-ci diminue de trente centimes, "une baisse très importante" se défend Arnaud Tauzin, qui vient compenser l'augmentation de l'abonnement, et équilibrer le coût total de la consommation d'eau par foyer.

"Au final le prix va augmenter de très peu, environ 6 euros par an en moyenne" explique le maire de Saint-Sever. Un calcul fait en se basant sur la consommation moyenne d'un petit foyer familial (deux parents et deux enfants), équivalente à 120 mètres cube d'eau par an. Pas de quoi convaincre Olivier Martinez : selon lui, les plus petits consommateurs restent perdants et ne parviendront pas à compenser la hausse de l'abonnement.

Financer les travaux de rénovation du réseau

Arnaud Tauzin, de son côté, explique que cette évolution du tarif de l'eau est nécessaire pour financer l'entretien du réseau à Saint-Sever, qui en avait bien besoin : "J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'augmentation du prix, aussi petite soit-elle. Mais il faut financer les travaux, aujourd'hui on a plus de 30% de l'eau qui part en fuite, il faut qu'on arrive à améliorer le réseau".

Des travaux qui auraient coûté de toutes façons plus cher aux habitants de Saint-Sever si la gestion était restée aux mains de la régie d'après Arnaud Tauzin : "Aujourd'hui l'évolution des tarifs est de 2,8%. C'est largement inférieure à l'augmentation qu'on aurait eu à faire si on était resté en régie municipale, où nous aurions dû augmenter les tarifs de 13% pour financer les travaux de modernisation de nos réseaux".