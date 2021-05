Livet-et-Gavet : "Ferroglobe et EDF, ici c'est tout ce qui nous reste"

_"Déjà on nous appelait la vallée de la mort lente ; si la dernière usine qui reste ferme, ce sera la vallée morte"_lâche Stéphane, 16 ans de boutique. On ne lâchera rien, on est là pour gagner notre croûte." Comme lui, 200 salariés, habitants ou élus de la Romanche se sont réunis en ce samedi 1er mai, sous la pluie, pour défendre l'avenir de l'usine des Clavaux, construite en 1897 comme il est écrit sur une banderole accrochée pour les 120 ans du site, en 2017. L'usine soufflera-t-elle ses 125 bougies l'année prochaine ? Tous ici veulent y croire.

Le rassemblement du 1er mai à Livet-et-Gavet © Radio France - Lionel Cariou

Fin mars pourtant, le groupe hispano-américain Ferroglobe annonçait, à la surprise générale, la mise en sommeil de 2 de ses 6 usines en France - celle de Livet-et-Gavet, et celle de Château-Feuillet, en Savoie. Le Groupe, qui a perdu 74 millions d'euros en 2 ans, avance le manque de compétitivité de ses deux usines alpines où l'on produit du silicium, produit utilisé dans l'industrie automobile, la téléphonie ou la filière photo-voltaïque. Dans une interview au site Eco media l'une des responsables du groupe Ferroglobe, Cristina Feliu Roig explique : "Cette décision est difficile mais dans les conditions de marché actuelles et au vu des coûts de production en France, malgré tous les efforts, il n’est pas possible de faire autrement que de prévoir l’arrêt de production sur deux des sites français."

"On vient de prouver qu'on a le meilleur prix de revient"

A Livet-et-Gavet, 129 emplois sont concernés. (sans compter les sous-traitants) La procédure de licenciement a débuté le 13 avril, ouvrant une période de 4 mois de négociations. "Avec le gel du mois d'août, on a l'espoir de tenir jusqu’au 15 septembre mais au-delà s'il n'y a pas de solution, tous nos emplois sont menacés" prévient Mourad Moussaoui, délégué central Force Ouvrière. "Ce qui nous arrive est profondément injuste, on nous a jugé à un moment où nous avions certaines faiblesses, déplore le responsable syndical, en poste à Livet-et-Gavet. On est un des rares sites en France à ne pas avoir fait grève, on a décidé au contraire de se mettre au travail et on vient de prouver au cours des trois derniers mois qu'on a le meilleur prix de revient de toute la société."

Devant l'usine des Clavaux © Radio France - Lionel Cariou

"On sait qu'on est rentable, on la fait tourner (l'usine) avec des rendements qu'elle n'a presque jamais obtenue par le passé, assène Fred, 22 ans chez FerroPem. C'est la première usine du groupe en termes de résultat techniques." Fred est le neveu de Stéphane. Car ici l'usine des Clavaux est une histoire de famille. "A mon âge - 37 ans - je peux retrouver du boulot, veut croire Yassin, entré à ses 18 ans comme "couleur de ligne" et qui a depuis gravi plusieurs échelons. Mais ça m’embêterait de tout recommencer à zéro. Toute ma famille a travaillé là, ils se sont battus pour garder cette usine ouverte, et c'est moi, ma génération qui allons fermer cette usine? Je ne l'accepte pas." Le trentenaire, comme ses collègues, a accepté de travailler davantage pour augmenter les rendements et prouver que le site est viable."C'est un métier dur mais je l'aime ce boulot. C'est ça qui me fait lever à 5h30 le matin, explique-t-il. C'est ça aussi qui nourrit ma famille. J'ai 3 enfants, et j'ai des projets."

"L'usine des Clavaux a 124 ans et elle a toujours tourné"

La Romanche est l'un des berceaux de l'hydroélectricité en France. Au siècle dernier, 6 barrages alimentaient autant d'usines. "C'est la dernière usine industrielle de la vallée de l'Oisans, souligne Patrick Champin, délégué CGT - on a EDF mais qui est une centrale et pas une usine de fabrication. L'usine des Clavaux a 124 ans et elle a toujours tourné, elle ne s'est jamais arrêtée."

Gilbert Dupont, le maire de Livet-et-Gavet © Radio France - Lionel Cariou

Le maire de Livet-et-Gavet, 1.300 âmes, ne peut pas se résoudre à la fermeture du site : "(si l'usine ferme) c'est une centaine d'habitants de la commune qui seraient au chômage, avec éventuellement des départs, la fermeture éventuelle d'école... C'est une catastrophe pour nous! lance Gilbert Gilbert Dupont, qui a entamé son troisième mandat en 2017. Toutes nos petites usines ont fermé, il nous reste quoi? Il reste ici Ferroglobe, EDF et c'est tout... C'est tout ce qui nous reste."