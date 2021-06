Livet-et-Gavet : Jean-Luc Mélenchon était en Isère pour soutenir les salariés, en lutte, de Ferropem

Le leader de la France Insoumise, candidat à la présidentielle de 2022, était en Isère ce samedi 5 juin. Il s'est rendu à l'usine Ferropem des Clavaux à Livet-et-Gavet pour soutenir les salariés en lutte. 129 emplois sont menacés de suppression. Le site de la Léchère en Savoie est aussi touché.

Une visite de marque pour une situation exceptionnelle. Les salariés de l'usine des Clavaux, à Livet-et-Gavet, et de Château-Feuillet en Savoie ont accueilli Jean-Luc Mélenchon en Isère ce samedi 5 juin. L'Insoumis est venu défendre leurs usines de fabrication de silicium, "un secteur d'avenir" a-t-il dit. Plusieurs centaines d'emplois sont menacés sur les deux sites après l'annonce d'un plan social du propriétaire FerroGlobe. L'entreprise est pourtant rentable, ce qui renforce l'incompréhension des salariés.

à lire aussi PODCAST - En Isère, la vallée qui ne veut pas mourir

Plus de deux-cents personnes, salariés, habitants et familles de Livet-et-Gavet, se sont rassemblées devant l'usine pour accueillir le dernier 4e à la présidentielle de 2017. "C'est une lutte pour l'emploi, mais c'est surtout une lutte d'intérêt général", a notamment expliqué Jean-Luc Mélenchon. "La production de silicium est la base des matériaux les plus modernes dont on a besoin", continue le leader insoumis.

Nous sommes là sur un point stratégique de l'industrie française - Jean-Luc Mélenchon

"Si les deux usines (ndlr : Clavaux en Isère et Château-Feuillet en Savoie) venaient à fermer alors la France serait totalement dépendante de l'extérieur", détaille Jean-Luc Mélenchon. Une situation inacceptable pour le député marseillais. "Si vous perdez les compétences, les qualifications qui sont là alors nous perdrons tout. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter", termine-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La venue de Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu à l'invitation des salariés de Ferropem, fait du bien à Mourad Moussaoui, délégué Force Ouvrière sur le site des Clavaux. "Quand vous avez une problème, que vous essayez désespérément d'alerter et que ça ne dépasse pas les frontières de la vallée alors que ça touche toute la nation, alors oui ça me touche qu'on puisse avoir une portée nationale", se réjouit le syndicaliste.

Aujourd'hui, le gouvernement subventionne des panneaux photovoltaïques de Chine ! - Mourad Moussaoui

Les salariés présents ce samedi matin ont cru en la sincérité de Jean-Luc Mélenchon. Ils regrettent l'absence du gouvernement pour les aider à sortir de cette crise. Tout ce qu'ils demandent, c'est que les politiques, quel que soit le bord, honorent leurs paroles en actes.

à lire aussi Suppressions d'emplois chez FerroPem en Isère et en Savoie : la direction du groupe se justifie