Face aux deux mastodontes de la livraison de repas à domicile, Deliveroo et Uber Eat, un petit poucet bayonnais tente de se faire une place sur la côte basque. Et mise tout sur le local pour se distinguer.

Vous les avez peut être déjà croisés, ces coursiers, à vélo ou à scooter, glacières sur le dos qui livrent à manger à domicile. Le service existe depuis le mois d'avril sur la côte basque, et une petite PME bayonnaise "My Spot My Food" tente de se faire une place face à deux géants de la livraison à vélo : Uber Eat et Deliveroo. Le principe est le même à chaque fois : vous pouvez commander à manger via des applications sur mobile, un coursier part chercher votre repas dans le restaurant que vous avez choisi et il vous livre directement chez vous. Un même concept mais deux conceptions très différente du métier : résultat c'est la guerre des coursiers sur le BAB !

Une entreprise 100% locale

Pour se distinguer face aux deux mastodontes, "My Spot My Food" mise tout sur le local. En travaillant d'abord avec des restaurateurs du coin, et pas des grosses chaînes. En faisant déplacer ses coursiers uniquement à vélo, pour ne pas créer des concurrence entre des restaurateurs de Bayonne et Biarritz par exemple.

L'entreprise s'engage aussi à payer ses coursiers même quand ils ne livrent pas, avec un tarif horaire fixe quand les autres sociétés ne payent qu'à la livraison.

Une démarche qui a convaincu plusieurs restaurateurs locaux de ne travailler qu'avec eux. C'est le cas de "Chez Maïté", à Bayonne qui refuse de collaborer avec Uber Eat et Deliveroo.

Depuis sa création début avril, "My Spot My Food" a livré environ 800 repas avec 10 restaurateurs sur Bayonne et Biarritz.

Biarritz où l'entreprise lance dès la semaine prochaine la livraison le soir, en plus de midi.