Six food trucks installés à l'ilot Tison à Poitiers vont vous proposer de la vente à emporter : du burger à la pizza, en passant par de la blanquette de veau et même des huitres.

Nouvelle Eco/ Livraisons de food trucks à domicile à Poitiers et ses alentours

L'idée a germé dans la tête de Jérôme Lacroix pendant l'été, elle a pris forme à la rentrée et sa concrétisation se réalise en plein confinement : la vente a emporté explose depuis le 1er confinement alors autant proposer de nouveaux services.

Au début tout le monde aimait jouer à Top Chef

Propriétaire de la Guinguette Pictave, sur l'ilot Tison, mais aussi à la tête d'un des food trucks, le chef d'entreprise et bon vivant a vite tiré les enseignements de la 1ère vague et du confinement imposé "c'est vrai qu'on a observé un changement de comportement chez les français, avec le confinement au début tout le monde aimait jouer à Top Chef et puis après c'est devenu un peu lourd. Les livraisons à domicile ont connu un véritable boom."

La bonne idée dans cette histoire c'est de proposer dans une même commande une multitude de choix de ces camions qui sont stationnés les uns à côté des autres "si on a des envies de pizza, de burgers, de petits plats mijotés ou pourquoi pas de nourriture libanaise ou d'huitres, pas de problème, c'est possible."

Et puis la petite fierté de Jérôme Lacroix c'est aussi d'avoir donné du sens à cette réalisation, nous avons fait travailler une boite de com' de Poitiers (Eocom) pour développer notamment l'application pour la réservation de la commande et nous avons acheté des scooters électriques à Niueil-l'Espoir, chez IMF.

En quelques clics le client passe sa commande

Jérôme Lacroix, reconnait avoir déjà pensé à cette application pour smartphone pour faire gagner du temps à ses clients de la Guinguette Pictave. En quelques clics le client passe sa commande, qu'il paie en ligne et reçoit un sms quand celle-ci est prête plus besoin de faire la queue durant de longues minutes.

Cette vente a emporter qui va voir le jour dans la 2ème quinzaine de novembre est censée perdurer à l'issue de ce confinement.