Livres, jeux, clés minutes : à Pignan, le bureau de tabac se réinvente

Le Fonds de transformation, reconduit jusqu'en 2027, permet aux buralistes de faire face à la baisse de leur chiffre d'affaires. Dans l'Hérault, on décompte 388 bureaux de tabac. Depuis 2019, quasiment un tiers d'entre eux ont déposé des dossiers pour profiter de ce Fonds de transformation.

C'est le cas d'Alain Frouin, propriétaire d'un bureau de tabac à Pignan. Après un incendie en 2020, il a fait appel à ce Fonds de transformation afin de reconstruire son commerce. C'est désormais dans un nouveau local de 80 mètres carrés qu'Alain Frouin accueille ses clients.

Diversifier son activité

En plus des activités principales d'un buraliste, tels que le tabac, la presse ou le loto, Alain Frouin propose désormais une multitude d'autres produits et services. Cigarettes électroniques, jeux de société, produits du terroir ou encore spiritueux, le bureau de tabac cherche à répondre le plus précisément possible aux besoins des ménages. "Les clients apprécient beaucoup notre offre", se réjouit le buraliste.

En plus du Fonds d'investissement, Alain Frouin a été aidé par la chambre de commerce de l'Hérault. Le président de la CCI du département André Deljarry s'est félicité de la réouverture de ce bureau de tabac, désormais un point de rencontre pour les habitants de Pignan. "Il faut que l'on garde dans les villes, villages, l'arrière pays, ces centres de vie. Sans eux, la totalité du commerce s'en va et ce lien social s'en va également", insiste-t-il.

En vingt ans, plus de 10 000 bureaux de tabac ont fermé en France. Malgré la baisse de vente de tabac, celui-ci représente encore entre 70 et 80% du chiffre d'affaires des buralistes. En diversifiant et en modernisant leur offre, les bureaux de tabac espèrent contrer leur baisse de revenus.