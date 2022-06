Transition écologique : un livret d'épargne vert lancé dans les Pays de la Loire

La Région Pays de la Loire, en partenariat avec la Caisse d'épargne et la Banque populaire, vont proposer d'ici fin juin aux habitants un livret d'épargne vert, avec un taux à 0,8%. Il aura la particularité de se consacrer au financement de projets respectueux de l'environnement.

Financer la transition écologique. C'est l'idée d'un livret d'épargne vert, dont le déploiement est prévu fin juin 2022 dans les Pays de la Loire. Ce projet pilote est initié par la Région, la Banque populaire et la Caisse d'épargne. Le président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, Christophe Pinault, nous explique.

France Bleu Maine : Comment fonctionne ce livret d'épargne vert ?

Christophe Pinault : Il a toutes les caractéristiques d'un livret d'épargne grand public. On peut y accéder à partir de 10 euros. L'épargne est disponible en permanence et le plafond est de 40.000 euros, donc ça en fait une solution d'épargne extrêmement simple, facile d'accès. Son intérêt supplémentaire est lié au fait qu'on flèche la collecte, c'est-à-dire qu'on l'affecte vers le financement de projets de croissance verte et vers l'économie circulaire en général. C'est un peu comme si, à l'échelle individuelle, vous deveniez vous-même banquier de la transition environnementale.

A combien est fixé son taux ?

Aujourd'hui, il est fixé à 0,8%. C'est un taux de marché, qui sera très vraisemblablement amené à être revu dans le contexte de hausse des taux que l'on connaît.

Donc l'intérêt est plus philosophique que financier ?

C'est très clair. Que l'on touche 0,8 ou 1%, ça ne change pas fondamentalement la rémunération. L'idée, c'est vraiment de donner du sens à son épargne, en choisissant de soutenir les transitions locales.

Comment les épargnants vont-ils savoir où va leur argent ?

On aura un reporting très précis et un comité de pilotage qui sera partagé avec la Région. Cela se traduira d'ailleurs par une présentation cartographique des Pays de la Loire. Avec cette carte, qui sera accessible sur le site de la Caisse d'épargne, vous pourrez savoir que votre épargne a servi à financer tel ou tel projet environnemental.

Quels projets, justement, pourront être financés avec ce livret ?

Il y en a une multitude, des grands et des petits. Ça va du financement de parcs éoliens par exemple, d'équipements photovoltaïques, de projets de méthanisation ou encore une entreprise qui, à son niveau, va changer son système de chauffage.

La baisse actuelle du pouvoir d'achat des Français ne vous inquiète-t-elle pas ? Ne risquent-ils pas de ne pas pouvoir se lancer ?

On est dans un contexte économique assez difficile pour tous les agents économiques, c'est évident. Mais le comportement des ménages est en général assez simple : ils épargnent davantage pendant cette période-là, parce qu'ils préparent un peu l'avenir. Donc c'est plutôt favorable à l'épargne. A charge pour nous d'être actifs, d'être de bon conseil et puis surtout de rassurer nos clients.