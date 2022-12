Livron-sur-Drôme : trente cinq chômeurs longue durée vont retrouver un emploi

Verser un salaire plutôt que des aides

L'objectif, c'est de réinsérer dans le monde du travail des hommes et des femmes qui, suite à un chômage de longue durée (plus de deux ans), s'en sont éloignés. L'idée est assez simple, sa mise en place un peu plus complexe. Les allocations chômage ou RSA, les diverses aides payées aux chômeurs de longue durée, le manque à gagner en terme de cotisations sociales, les coûts induits par les conséquences sociales du chômage par exemple en matière de logement représentent environ 43 milliards d'euros par an en France. Et en moyenne un chômeur de longue durée touche 18.000 euros par an. Un SMIC cotisations patronales et salariales comprises, c'est 20.000 euros par an. Plutôt que de payer des gens à rester chez eux, on peut trouver un travail à ceux qui le souhaitent.

ⓘ Publicité

Un contrat de travail de cinq ans

Il s'agit donc de créer une entreprise dite à but d'emploi à qui seront reversés les allocations chômage ou RSA des personnes qu'elle va salarier. Elle va donc faire signer un contrat de travail de cinq ans à temps choisi aux chômeurs de longue durée qui le souhaitent et leur proposer un emploi dans le secteur non concurrentiel pour ne pas mettre en difficulté les entreprises locales.

A Livron-sur-Drôme, 35 chômeurs de longue durée vont être embauchés à partir du 9 janvier prochain pour recycler ou réparer des vélos, travailler dans une ressourcerie pour de la collecte et du tri mais aussi pour faire de la maroquinerie.