Llum, ce nouveau fournisseur d'électricité locale dans les Pyrénées-Orientales

Et si vous utilisiez de l'électricité locale ? L'entreprise Llum ("lumière" en catalan) vient de voir le jour dans les Pyrénées-Orientales. Elle commercialise l'électricité produite par les petites installations hydro-électriques des particuliers de la région.

Depuis le mois de juin, il existe une compagnie d'électricité 100% catalane : la compagnie Llum ("lumière", en catalan) vient de voir le jour à Prats de Mollo, dans les Pyrénées-Orientales. "Nous comptons déjà 500 clients en trois mois, alors que beaucoup de gens étaient en vacances durant l'été" se félicite le président de l'entreprise David Gener. "_La moitié de ces clients sont des particuliers, l'autre moitié des professionnels." Beaucoup de clients se situent dans les Pyrénées-Orientales, "mais nous en comptons aussi ailleurs en Occitanie. Nous avons aussi un client à Dunkerque_..." L'entreprise vise les 8.000 contrats d'ici un an.

Oui à l'hydraulique, non à l'éolienne

Pour fournir de l'électricité verte, Llum a passé un accord avec l’Union des Producteurs Locaux d'Énergie. "L'électricité provient de sources hydro-électriques et photovoltaïques installées dans la région. Pour l'hydro-électrique, il s'agit de petits barrages au fil de l'eau et d'anciens moulins. Nous ne travaillons qu'avec de petits producteurs locaux," précise David Gener. Aujourd'hui les gros barrages sont quasi-exclusivement gérés par EDF et Engie. A ce jour, Llum refuse de commercialiser l'énergie issue des éoliennes. "Ca porte préjudice aux paysages du département ", explique David Gener.

Concernant les tarifs, Llum assure être compétitif. "Les géants que sont EDF, Engie ou Total achètent l'électricité sur les marchés. Nous, nous traitons en direct avec des producteurs locaux en les aidant à installer des panneaux solaires sur leur toit. C'est en étant au plus près des producteurs qu'on arrivera à maitriser l'inflation sur les marchés. On n'arrive pas à être tout le temps moins cher mais sur certains marchés, oui, nous le sommes", assure David Gener. Pour en savoir plus, l'entreprise Llum sera présente à la foire expo de Perpignan du 07 au 11 octobre 2021.