"Local d'abord" : un nouveau portail numérique pour inciter à consommer en région Centre-Val de Loire

Le nouveau portail numérique de la région Centre-Val de Loire destiné à rassembler les commerçants et artisans locaux devrait être fonctionnel mercredi 11 novembre. Son ambition : que les habitants de la région trouvent "en un clic" toutes les offres de vente en ligne à proximité de chez eux.

Le portail veut surtout permettre aux commerces considérés comme "non-essentiels" et donc fermés, comme ici dans une rue d'Orléans, d'avoir une activité.

Après la plateforme regroupant les producteurs locaux lancée lors du premier confinement, la région Centre-Val de Loire passe à l'étape supérieure avec un portail numérique. "Local d'abord" veut faire du consommer local un réflexe, explique le président de la Région François Bonneau. Sur ce portail qui sera opérationnel mercredi 11 novembre pour les consommateurs, ces derniers découvriront les commerces, artisans, restaurants, producteurs, qui font de la vente en ligne mais aussi de la livraison près de chez eux.

Pour les commerçants, une inscription possible dès maintenant

L'ambition de la Région est de pousser au moins 2.000 commerces locaux à franchir le pas du numérique et de la vente en ligne. "On veut ajouter une corde à l'arc des petits commerces, celle de la vente en ligne" poursuit François Bonneau, pour qui il y a "urgence" à lancer un dispositif d'ampleur pour les commerces fermés en raison du confinement. Alors que la période de Noël approche, le portail doit "faire en sorte qu'Amazon ne soit pas le seul horizon de l'achat." Les commerçants, producteurs, artisans et restaurateurs intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant sur le portail.

Le portail propose aux restaurateurs et commerçants de se référencer. - Portail "Local d'Abord"

Sur le portail de la Région, les commerces locaux peuvent s'inscrire individuellement s'ils disposent déjà d'un outil pour interagir avec les consommateurs : site web, market place, Facebook, mail... Il leur est demandé de préciser leurs coordonnées, les conditions de distribution de leurs produits (livraison, vente en ligne, vente selon certains horaires, drive). Le portail regroupe également les plateformes qui existent déjà dans la région, comme celle de la CCI du Loiret.

Un accompagnement renforcé pour le passage au numérique

Pour accélérer le passage au numérique des commerces locaux, François Bonneau a annoncé un renforcement de l'accompagnement de la part des CCI et des Chambres des métiers et de l'artisanat, ainsi que le maintien d'un chèque numérique : 2.000 commerces aidés à hauteur de 500 euros pour mettre en ligne l'ensemble de leurs produits proposés à la vente. Un appel à projets va aussi être lancé pour organisation des opérations commerciales centrées sur l'offre locale.

Interrogé sur les problèmes d'accès à Internet dans certains territoires du Centre-Val de Loire, François Bonneau reconnaît que la condition de réussite de l'opération est "que les commerçants soient desservis par un débit suffisant (...) cette hyper urgence de la liaison avec un très haut débit, nous la prenons en compte. Nous sommes en discussion avec l'Europe, avec l'Etat, pour que les deux départements du Berry qui ne sont pas actuellement avec un programme de couverture totale le soient dans les meilleurs délais."

Le lien vers le portail numérique "Local D'abord"