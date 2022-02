Dans le Finistère, Locmaria-Plouzané cherche boulanger désespérément

Les murs sont presque terminés. On sentirait presque déjà l'odeur raffinée et gourmande du pain chaud du matin. On entendrait presque les craquements d'une baguette que l'on entame sur le chemin, à peine les talons tournés. Mais il manque le chef d'orchestre. La ville de Locmaria-Plouzané, dans le Finistère est à la recherche de son nouveau boulanger. 18 ans que le dernier en date a déguerpi, à cause d'un local vétuste.

Un local tout neuf

Cette fois-ci la mairie met les petits plats dans les grands : un local tout neuf est en train de sortir de terre. Une bâtisse de 144 m², construite sur deux étages. La maire Viviane Godebert détaille le reste : "Le local se trouve au rez-de-chaussée. Pour faciliter l'installation, la commune va acquérir les murs. Le boulanger sera donc locataire, pour un loyer de 1 400 euros par mois", précise l'élue.

Reste à la charge de l'artisan de faire l'aménagement intérieur.

Par ailleurs, Viviane Godebert précise que des subventions sont disponibles pour aider le futur commerçant à démarrer son activité : "Il pourra par exemple obtenir une aide de 7 500 euros. On est là pour l'aider à s'installer", glisse la maire.

La boulangerie est un bâtiment neuf, la toiture sera terminée fin avril. © Radio France - Mairie de Locmaria-Plouzané

En plein centre-ville

Ça fait plusieurs années que la mairie souhaite redynamiser le bourg. Le local est en plein centre-ville, en face du boucher, et plutôt bien entouré sourit l'élue : "Nous avons un distributeur de billet, qui est d'ailleurs juste à côté de la boulangerie. Nous avons un fleuriste, une cave à vin, un restaurant, et puis un café presse de proximité".

Vous l'aurez compris il ne manque que le boulanger.

Alors lorsque l'on évoque sa commune, Viviane Godebert n'a plus qu'une idée en tête : séduire. "Nous avons l'avantage d'être une commune littorale, avec 7 kilomètres de cotes, des plages exposées plein sud et un cadre de vie un peu exceptionnel, il faut le dire", s'enorgueillie celle qui préside la commune depuis une vingtaine d'années.

La ville a lancé un appel à projet pour trouver son boulanger. © Radio France - Mairie de Locmaria-Plouzané

Un appel à projet

La Ville a lancé un appel à projet, nommé « Locmaria-Plouzané cherche son boulanger ». Les locaux sont disponibles d'ici la fin de l'année.

Pour faire venir l'artisan tant attendu, la maire mise tantôt sur l'argumentation commerciale "Dans le bourg, il y a un potentiel de 2 000 personnes pour acheter son pain, pour acheter ses gâteaux…," Tantôt sur la sentimentale "Le pain c'est vital, il y a toujours une baguette sur une bonne table. La pâtisserie, c'est signe de convivialité. Le boulanger c'est un personnage clé", confie l'élue.

Les travaux de la toiture devraient se terminer d'ici un mois et demi. D'ici là, c'est toute une commune qui attend de voir débarquer son nouveau boulanger.