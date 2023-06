Location de voiture : les plateformes de particuliers déstabilisent le marché

Le vandalisme de 19 véhicules affiliés à « Oui car » aux abords de l'aéroport de Figari, ce mercredi interroge sur l'arrivée de ces plateformes commerciales qui proposent aux particuliers de louer leur véhicule. Le parquet poursuit l'enquête en s'orientant vers un différend commercial, ce d'autant que la mention "Oui Car, fora" était taguée sur la route en guise de signature. Tournant le dos à ces manifestations de violence, les professionnels s'inquiètent néanmoins de l'arrivée de ces nouvelles pratiques commerciales dont les 16ème cahiers de l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC) avaient relevé l’incursion sur le marché en 2022.

Distorsion de concurrence

En effet la voiture de location est boudée par les touristes alors que le prêt de véhicule est à la fête, c'est ce qu'il ressort de l'étude de l'ATC relevant que moins d'un touriste sur deux se déplace avec sa propre automobile. Elle note surtout un recul important de l'ordre de -15 points dans le comportement des touristes français vis à vis de la location traditionnelle en raison de l'augmentation des tarifs qui a selon le rapport "détourné les touristes français".

Dans le même temps, on note une hausse de 12 points représentant la percée du "prêt de véhicule" et deux plateformes se taillent la part du lion, « Oui Car » et « Getaround ». De quoi créer une distorsion de concurrence et bousculer un marché fragile qui pèserait environ 25 000 unités dans l'île quand on estime ces voitures louées par des particuliers à environ 4 000 pour le moment.

La nécessité de règlementer

Les meublés Airbnb ayant torpillé les hôteliers, ces nouvelles pratiques redistribuent les cartes avec des règles du jeu différentes : les professionnels payant des taxes, des parkings et employant des salariés, les particuliers ou les autoentrepreneurs n'étant pas soumis aux mêmes contraintes. Cette année, un loueur professionnel notait une baisse des réservations de 20 à 25%, signe selon lui de l'ubérisation du tourisme en Corse. Jean-Baptiste Pieri, secrétaire général du Cercle des Grandes Maisons corses, voit dans ce phénomène la même concurrence déloyale que celle qui a opposé les meublés de tourisme et les hôtels : « Il y a une concentration de cette valeur ajoutée près d'acteurs des plateformes ou des propriétaires qui bien souvent, comme l'a récemment démontré l’ATC, ne sont même pas des résidents corses. Donc on arrive à un phénomène un petit peu aberrant dans lequel la valeur ajoutée générée par le tourisme en Corse est absorbée, ou en tout cas s’évade de la Corse et est absorbée par des acteurs externes à la Corse.

Avec quelques années de décalage seulement on constate que les loueurs de voiture subissent le même phénomène assez foudroyant d'accaparation d'une part très importante du marché par des concurrents de forme complètement déloyal. »

Pour Jean-Baptiste Pieri, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut réglementer et anticiper : « Ce qu'on préconise alors en ce qui concerne bien sûr les meublés touristiques, c'est bien sûr que les collectivités locales se saisissent des possibilités de réglementation qui sont à leur disposition depuis maintenant pas mal d'années. Elles ont été adoptées par plus de 900 communes en France, la quasi-totalité des communes touristiques.

Pour les loueurs de voitures, ce qu’on constate c’est qu’aujourd’hui ce phénomène de concurrence déloyale, des autoentrepreneurs qui se retrouvent à la tête de flotte de dizaines de véhicules, c’est un phénomène à la fois de moins-disant social et fiscal, des destructions d'emplois à venir ou en cours chez les loueurs, mais aussi derrière des dangers de type sécuritaire pour les clients. Pour en avoir vu de près, les voitures en location sur ces plateformes ne sont pas du tout en matière d'entretien et de normes de sécurité, ne serait-ce que par l'âge des véhicules, à la hauteur des véhicules proposés par les loueurs de voitures qui eux sont tenus de proposer des voitures neuves en permanence. »

