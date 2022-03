Locations saisonnières : des chefs d'entreprise redoutent l'impact économique du projet de l'agglo Pays basque

Ils sont restaurateurs, concierges,... et craignent que le projet de l'agglo Pays Basque de durcir les règles de location de meublés courte durée ne mettent en péril leur activité. Ils demandent aux élus de reporter le vote, prévu ce samedi, et une étude d'impact.

Les critiques s'accumulent à l'approche du vote d'un durcissement des règles de locations de meublés courte durée par l'agglo Pays Basque, prévu ce samedi. Après les propriétaires de ces logements et les plateformes de location, ce sont des chefs d'entreprise des secteurs qui dépendent de ces touristes qui s'y mettent. La délibération, qui doit être débattue samedi à l'agglo, prévoit d'obliger les propriétaires qui louent leur(s) résidence(s) secondaire(s) sur Airbnb par exemple à proposer une compensation. Les détracteurs du projet y voient une mesure irréalisable (bien qu'elle soit déjà en vigueur dans d'autres villes, avec des conditions parfois plus dures que ce que prévoit l'agglo), qui pourrait mettre en péril la pérennité de certaines sociétés.

Un report du vote et une étude d'impact réclamés

Isabel par exemple est à la tête d'une conciergerie à Biarritz. "Nous sommes trois dans cette société à l'année", explique-t-elle, "mais en saison, nous prenons en plus des auto-entrepreneurs pour nous aider, et autour de ma société vont graviter des entreprises de ménage qui elles-mêmes ont grossi aussi et créé des emplois." Membre du Club de la communauté des hôtes sur Airbnb du Pays Basque, elle ne comprend pas cette mesure qui pourrait selon elle mettre un terme à la location de courte durée.

Ce que nous aimerions avoir, c'est vraiment une étude sérieuse sur le sujet. Et ensuite, que tous les acteurs se mettent autour d'une table, qu'on puisse avoir un dialogue, une vraie concertation. - Isabel, membre du Club de la communauté des hôtes sur Airbnb du Pays Basque

"Ça fait tourner les écoles de surf, les restaurants, les boutiques, les commerces...", poursuit-elle. "On nous dit qu'il manque des logements. Très bien ! Mais lesquels? Est-ce que c'est des logements sociaux? Est-ce que c'est une première accession à la propriété? Est-ce que c'est du locatif annuel? Est-ce que c'est du bail mobilité? Du logement étudiant ?"

À Hendaye, la crainte de perdre la clientèle hivernale

Autre cas de figure, à Hendaye, où des chefs d'entreprise craignent de perdre une partie de leur clientèle hors-saison, dans une ville où la mesure ne produira selon eux que peu d'effets. "La moitié de notre parc locatif, ce sont des studios, des T1", détaille Erwan, restaurateur et représentant du collectif ACCH (Association des commerçants et consommateurs d'Hendaye). "Personne ne veut vivre dans des studios et des T1 balnéaires qui sont petits et mal adaptés. Le retour sur le marché locatif hendayais est ridicule."

"Qu'est ce qu'on va faire de nos CDI, de nos entreprises ouvertes à l'année ?", poursuit le restaurateur. "Dans les hôtels, on a 648 lits à Hendaye, quand ils sont ouverts. C'est pas ça qui va remplir la station. On n'est pas là pour défendre Airbnb, on n'est pas là pour défendre le tourisme de masse, mais le peu de touristes qu'on pouvait avoir en hors saison ne pourront pas venir car ils ne pourront plus se loger." L'ACCH réclame elle aussi un report du vote et une étude d'impact.

Lors d'une rencontre ce mercredi soir, l'ALDA, le collectif fer de lance de ce projet de durcissement de la règle a tenté de convaincre l'asso hendayaise qu'il était impératif de lancer au plus tôt ce système de compensation pour éviter l'embolie immobilière. L'ACCH a salué la qualité du dialogue, mais reste inquiète des conséquences économiques de ces restrictions. Si la mesure est adoptée, un retour d'expérience est prévu dans deux ans, à l'issue de la période de probation de la mesure.