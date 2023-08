Locations touristiques à Paris : les amendes ont rapporté 6,5 millions d'euros à la ville de Paris depuis 2021

La lutte contre les locations touristiques illégales progresse à Paris. Selon franceinfo , le nombre d'infraction à cette règle est en nette baisse en ce début d'année : 65 contentieux depuis le début de l'année contre 370 l'an dernier. Pour rappel un logement peut être loué, notamment via la plateforme Airbnb, seulement 120 jours par an.

Les amendes et les condamnations se montrent plus dissuasives selon Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. "Il y a dix ans, lorsqu'il y avait des infractions de ce type, les juges prononçaient des amendes de 500 euros, indique sur franceinfo Ian Brossat. Les amendes ont considérablement augmenté et cela a un effet dissuasif". Sur les deux dernières années, les propriétaires qui ne respectent pas la loi ont rapporté 6,5 millions deux à la ville de Paris.

Les contrôles continueront durant les Jeux

Selon la mairie de Paris, il y a encore aujourd'hui trop de meublés touristiques non loin du canal Saint-Martin, vers les Grands Boulevards, à Montmartre ou près des Champs-Élysées. "L'objectif, c'est de protéger les logements et d'éviter qu'ils soient transformés en hôtels clandestins, en machine à cash, dans lesquels on n'a plus d'habitants", insiste Ian Brossat.

Avec la Coupe du monde de rugby au mois de septembre et les Jeux olympiques dans un an, Ian Brossat indique que les contrôles vont se poursuivre. "Paris a été la première ville de France à mettre en place des outils pour réguler Airbnb et nous constatons que cela commence à porter ses fruits", se félicite l'adjoint à la maire de Paris.