Locations touristiques Airbnb, Abritel en Indre-et-Loire : " Il faut remettre de l'ordre dans notre fiscalité"

Les locations meublées de type Airbnb ou Abritel pullulent dans les différentes communes de France et d'Indre-et-Loire.

Mieux répartir et mieux réguler les flux de touristes en France. Le gouvernement veut s'attaquer à ce que l'on appelle le "surtourisme" qui peut constituer une menace notamment pour la qualité de vie des résidents. La multiplication des locations saisonnières meublées de type "Airbnb" a un impact réel sur le marché de la location à l'année. Une situation sur laquelle se penche en ce moment-même le député Renaissance d'Indre-et-Loire, Daniel Labaronne.

lnvité de France Bleu Touraine, ce lundi, l'élu remettra dans quelques jours un rapport sur la fiscalité des meublés touristiques. "Tout est fait dans notre fiscalité en définitive pour favoriser les locations meublées, touristiques, de court terme, au détriment des locations nues. Donc il faut que l'on régule tout cela, et que l'on mette de l'ordre dans notre fiscalité", assure-t-il. Parmi les mesures, "nous allons faire en sorte que les avantages fiscaux dans les deux cas, soient identiques", ajoute Daniel Labaronne qui précise les mairies ont le pouvoir de les réguler le développement de ces meublés touristiques avec un système de compensation.

Beaucoup de logements touristiques à Amboise

La ville d'Amboise a fait ses calculs. Il y a entre 400 et 450 locations saisonnières, type Airbnb, sur la commune. Une manne financière conséquente pour la commune qui accueille chaque année, 800 000 visiteurs. Mais le phénomène amène à des difficultés sur le marché du logement. En effet, ce sont autant de logements qui ne sont pas offerts à l'année à la population locale désireuse de s'y installer. "Faire rentrer de la fiscalité, ça ne redonnera pas forcément du logement aux Amboisiens", précise Myriam Santacana, la première adjointe à la Ville d'Amboise.

"Je pense plus à de l'urbanisme au quotidien en créant notamment des écoquartiers qui ne seront pas, bien évidemment dédiés au tourisme. Et puis plafonner la durée de location à 120 jours, soit aussi par le nombre de logements autorisé à louer par personne. On attend aussi un geste du gouvernement !", précise encore Myriam Santacana.