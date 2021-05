Loches : des commerçants solidaires prêtent leur vitrine à ceux qui sont fermés

Lingerie rouge et maillot de bain derrière la vitrine d'une librairie, ça a de quoi attirer l’œil. "On a pensé un instant que la librairie vendait des maillots de bains", plaisantent Catherine et Jean, qui se sont arrêtés amusés devant la Petite Librairie du centre-ville, à Loches. S'il n'y a plus de livres derrière la vitre, c'est parce que le couple de propriétaires la prête à d'autres commerçants, fermés administrativement à cause du confinement.

Offrir une visibilité à des commerçants fermés

Pendant les deux derniers confinements, Lionel et Valérie Duquennoy, gérants de la librairie et de la maison de la presse, rue de la République, ont eu cette idée : "On propose aux commerçants qui ne sont pas dans une rue aussi passante que nous de mettre quelques-uns de leurs produits et leurs coordonnées". Une dizaine, fonctionnant en click and collect ou vente à emporter, a répondu à l'appel.

Pas question de vendre directement - ce n'est pas légalement possible - mais cette vitrine offre aux commerçants et restaurateurs un peu de publicité. "Beaucoup de gens nous ont appelés en disant qu'ils avaient vu nos produits dans la vitrine et qu'ils aimeraient bien les acheter", constate Amélie Merle, gérante d'une boutique de prêt-à-porter sur Loches. "Cette vitrine solidaire nous permet de dire qu'on est toujours vivant".

"On ne pouvait pas rester sans rien faire"

"Une ville sans commerce est une ville morte. On ne pouvait pas rester sans rien faire", explique Valérie Duquennoy. "Je ne me sentais pas plus essentielle qu'un marchand de chaussures, de vêtements ou qu'un restaurant. On a besoin de tous pour faire vivre la ville". Cette initiative a aussi permis de resserrer les liens entre commerçants. "Et ça fait du bien au moral", souffle Amélie Merle.