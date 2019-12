Loches : l'école Alfred de Vigny vendue

Loches, France

A l'occasion du déplacement de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités Jacqueline Gourault vendredi 20 décembre, le maire de Loches Marc Angeneau a annoncé la vente de l'école Alfred de Vigny. L'affaire aura mis plus d'un an et demi à aboutir, entre le compromis de vente et la signature jeudi 19 décembre en soirée. Un promoteur parisien débourse dans l'opération 750.000€. Il va réhabiliter cette école construite en 1884. Il va créer 24 appartements, dont plus de la moitié sont déjà vendus. Le promoteur compte entamer les travaux dès le début de l'année 2020, sans préciser pour l'instant la date de fin de chantier. "Après le lancement des travaux du palais de justice il y a deux mois, la vente d'Alfred de Vigny, et la requalification des artères principales dont la rue Alfred de Vigny et la place de Verdun, nous allons changer un peu la figure de Loches dans les abords de l'hyper-centre" explique le maire Marc Angeneau.