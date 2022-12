Loches : la confiserie Hallard tourne à plein régime pour les fêtes de fin d'année

Une agréable odeur parfume le petit atelier de la confiserie artisanale Hallard. Clara, l'une des deux salariés, s'affaire avec des petites guimauves en forme de sapin, qu'elle recouvre de chocolat noir et dont la température doit être de 30,5 degrés. "Là, je passe les guimauves sous les tapis et le chocolat vient les enrober. Ensuite, une petite vibration tapote pour enlever l'excédent et il n'y a plus qu'à attendre."

ⓘ Publicité

Cinq minutes plus tard, le chocolat a suffisamment refroidi pour mettre les sapins dans des petites boîtes ou des sachets individuels. Un travail fastidieux dont se chargent les apprentis, à longueur de journée. Pas le temps de traîner. Les commandes s'enchaînent. "Ça fait une semaine que l'on est sur une commande de 10.000 pièces individuelles pour une grosse entreprise parisienne, mais on en voit enfin le bout", explique Jérémy Couton, le jeune gérant de la confiserie lochoise, qu'il a reprise il y a un an et demi. "Maintenant, on va attaquer une autre commande pour une cliente de Dubaï qui m'a contacté récemment."

Les guimauves en chocolat attendent de refroidir avant d'être emballées. © Radio France - Adrien Bossard

Un quart du chiffre annuel réalisé pour Noël

La période des fêtes de fin d'années est cruciale. Ça représente un quart du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise qui, en l'espace d'un mois et demi, va transformer trois tonnes de chocolat en bonbons et en sucreries pour répondre à la demande. "L'année dernière, on en avait écoulé moins mais on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas assez justement, se souvient Jérémy Couton. Donc là, je prévois plus."

Le jeune patron se lève en ce moment presque tous les matins à 4h pour prendre de l'avance. Et il n'a pas le temps de se plaindre du surplus d'activité. "J'arrive tôt et je pars tard. Hormis dormir, je ne fais pas grand-chose de mon temps libre et c'est comme ça pendant un mois et demi. C'est le jeu, on y va à fond et on n'a pas le choix. Ça fait deux ans que je ne fête plus Noël en famille, je ne vois plus Noël comme une fête, en réalité. Pour moi, c'est le travail. C'est quand Noël est passé que je peux souffler, place aux vacances (rires)."

Le ballotin, produit phare des fêtes de fin d'année

Parmi les produits qui se vendent le mieux pour Noël, les ballotins de chocolat arrivent en tête, devant les sucres d'orge et les guimauves. "Ça reste le bon vieil escargot des années 80 que les gens aiment toujours. On l'a juste remis au goût du jour."

Cette année encore, pour gâter ses clients, la confiserie Hallard fait gagner une pièce en chocolat de deux à trois kilos. Le lot vainqueur sera caché dans des petites boîtes métalliques disponibles à l'achat en boutique.