Loches : les clubs d'activités peinent à faire le plein d'adhérents

Comme chaque début d'année scolaire, des forums d'associations se tiennent dans tout le département d'Indre-et-Loire. Ce samedi, celui de Loches a réuni 60 associations sportives mais aussi culturelles. Toutes espéraient recueillir de nouvelles inscriptions mais le contexte sanitaire freine sérieusement les adhérents.

REPORTAGE Les clubs d'activités lochois au défi des inscriptions. Copier

Incertitudes et pass sanitaire

Le club de tennis de table a perdu une grosse partie de ses adhérents avec la crise sanitaire. © Radio France - Louise Buyens

Mickael Richard est président d'une association multisports et il se pose la même question depuis des semaines : "Est-ce que les anciens qui ont arrêté vont revenir ou pas ? C'est l'inconnu", désespère-t-il. L'incertitude des prochains mois, ne pas savoir quelles mesures seront en place, tout cela freine Romain à s'inscrire à une activité. "S'engager pour que ça ferme dans deux mois, ça ne sert à rien", estime le Lochois. Des doutes qui pèsent lourd sur le club de tennis de table de la commune. Il est passé de 80 licenciés en 2019 à 53 l'année dernière et la dégringolade pourrait continuer, selon Céline, la secrétaire du club : "Beaucoup de jeunes ne reviendront pas car le pass sanitaire pose beaucoup de problèmes".

Marie-Noëlle Reynier, trésorière d'une association de karaté lochois, s'inquiète pour la survie du club. Copier

Les clubs peuvent tout de même compter sur les moins de 12 ans, non concernés par la vaccination. Un soulagement pour Hélène, mère de deux enfants. "L'année dernière était très compliquée parce que les enfants n'ont plus eu de sport ni à l'école ni en club donc cette année on a décidé qu'on y pensait pas trop et qu'on allait les inscrire. Et puis le sport c'est important, ça aide à se défouler et à voir des amis", assure la maman.

Dix euros offerts sur chaque inscription

Pour aider ses clubs, la ville de Loches donne un petit coup de pouce aux associations en s'engageant à rembourser dix euros à chaque Lochois qui s'inscrit à une activité.

Pour attirer les inscriptions, le club de karaté fait des démonstrations. © Radio France - Louise Buyens

La crise sanitaire n'a pas eu que du mauvais puisque les clubs d'activités en pleine nature ont la cote. Après une grosse baisse d'adhérents, celui de randonnée, par exemple, est presque revenu à son niveau d'avant crise.