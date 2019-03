Loches : plus aucun obstacle judiciaire à la reconversion de l'ex-tribunal en Hôtel

Loches, France

Il n'y a désormais plus aucun obstacle judiciaire à la transformation du tribunal (propriété du Conseil Départemental) de Loches en Hôtel 4 étoiles. L'association de riverains, qui avait intenté des recours contre le projet, a finalement jeté l'éponge l'année dernière et le Tribunal Administratif a rendu un jugement favorable au projet d‘hôtel porté par BATI-NANTES, le 19 juin 2018. Mais il restait encore trois recours non jugés. Finalement, les requérants ont fait part de leur désistement.

Le promoteur du projet a donc désormais les coudées franches pour lancer les travaux. La ville de Loches ayant délivré le permis de construire en 2016. Après l'acquisition du bâtiment cet été, les travaux devraient débuter en septembre 2019, pour une mise en service à l'été 2021. Coût total du projet : 5 millions d'euros.