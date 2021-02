Logement : la crise sanitaire a eu des "conséquences dramatiques" en 2020, selon la Fondation Abbé Pierre

Depuis mars 2020, 14% des Français ont eu des difficultés liées au logement : voilà le constat dressé par la Fondation Abbé Pierre lundi 1er février, dans son rapport annuel sur l’état du mal-logement. Elle évoque les "conséquences dramatiques de la crise sanitaire, notamment pour les plus jeunes". Les différents confinements, la crise économique qui en a découlé et la modification des modes de vie et de travail ont en effet accentué les difficultés des plus fragiles et fait basculer certaines personnes dans la précarité. Le rapport annuel dénombre 4,1 millions de personnes mal logées en France.

Plus de 20% des jeunes ont eu du mal à payer leur loyer

Un sondage Ipsos* réalisé pour l’association révèle que 32% des interrogés ont vu leur situation financière se dégrader depuis le début de la crise. Si l’on se réfère uniquement aux bénéficiaires des allocations personnalisées au logement (APL), cela représente 55% des sondés. Par ailleurs, 29% des personnes qui ont participé au sondage expriment des craintes liées au logement pour cette nouvelle année. Les jeunes sont particulièrement fragilisés : plus de 20% d’entre eux ont éprouvé des difficultés à payer leur loyer et 35% d’entre eux craignent de ne pas pouvoir faire face à leurs dépenses de logement en 2021.

"Avec la crise sanitaire, la crise du logement est devenue plus grave et plus profonde ", constate la fondation. Ainsi, elle évoque la "double peine" des sans-abri. Beaucoup se sont retrouvés, lors du confinement, "dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins de première nécessité", comme accéder à l’eau ou la nourriture. La rupture sociale engendrée par le confinement est venue "renforcer leur isolement et brouiller leurs repères", affirme le rapport annuel. Malgré les efforts déployés par la puissance publique, l’association déplore "les hébergements supplémentaires insuffisants", dont la qualité n’était pas au rendez-vous. Par conséquent, "la majorité des personnes sans domicile ont vécu cette période dans des conditions inadaptées à la situation sanitaire", souvent hébergées par les pouvoirs publics ou des tiers dans une situation de promiscuité.

Mais cette crise n’a pas touché que les sans-abri : "Le confinement a démultiplié les effets de l’habitat indigne sur les personnes qui y vivent", juge la Fondation Abbé Pierre, qui estime que "le confinement a souligné et exacerbé les inégalités face au logement". En effet, certaines familles vivant dans des logements exigus s’y sont trouvé enfermées pendant des semaines entières. Pour d’autres ménages exposés à la précarité énergétique, il a fallu assumer des dépenses plus élevées avec une présence permanente dans le logement. De plus, la fermeture de nombreux services publics ou leur maintien à titre d’urgence a entraîné pour beaucoup une rupture dans l’accès aux différentes aides et droits. "La relation numérique s’est révélée inadaptée dans bien des cas", pointe le rapport.

Une bombe à retardement

Si la crise sanitaire a eu des conséquences immédiates sur les personnes fragiles, d’autres à plus long terme ne sont pas à exclure, souligne la Fondation Abbé Pierre qui parle de "bombe à retardement" pour les ménages modestes et les acteurs du secteur. "Pour les personnes les plus vulnérables, premières victimes de la crise, les effets du confinement seront durables." Le rapport évoque notamment les places d’hébergement toutes pourvues depuis le premier confinement, les expulsions qui ont repris cet été, l’arrêt de l’accompagnement par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour les jeunes dès leur majorité.

Et la Fondation Abbé Pierre assure voir dès à présent les conséquences plus durables de la crise : "L’explosion de la demande d’aide alimentaire et la montée des impayés locatifs sont les premiers effets de la crise sociale". Or, d’après le rapport, "les aides sociales sont restées jusqu’ici ponctuelles et limitées tandis que les dispositifs d’aide au logement fonctionnent au ralenti". Avec des délais parfois très longs, le confinement ayant créé une forme d’ embouteillage. Conséquence : "Le retard pris sur l’accès au logement n’a pu être comblé et s’est reporté sur de nouveaux ménages", déplore la fondation qui prévoit une baisse de 20% du nombre d’attributions de HLM en 2020.

"Un drame se profile"

"Si l’année 2020 a été une année terrible pour les mal-logés, on peut craindre que 2021 ne soit pas meilleure, si rien n’est fait", alerte la Fondation Abbé Pierre, évoquant un bilan "très insuffisant" de l’action publique pour le mal-logement. Elle prévient : "Un drame se profile à partir de la reprise des expulsions locatives, le 1er avril 2021." C'est justement pour éviter ces drames que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé quelques heures avant la publication du rapport que cette trêve hivernale sera prolongée de deux mois. Elle ne prendra donc fin qu'au 1er juin.

Par ailleurs, l'association déplore que le gouvernement n’ait pas mis en place suffisamment de mesures pour le logement dans son plan de relance. Avant de renvoyer vers l’échéance de l’élection présidentielle, demandent aux candidats de faire de la rénovation énergétique "une des causes incontournables de cette nouvelle décennie".

*sondage réalisé les 14 et 15 janvier sur un échantillon de 1.000 personnes.